Воспитанники вокально-хореографической студии "Чайка" городского дворца детского и юношеского творчества заняли первое место на VI Всеукраинском фестивале-конкурсе вокально-хореографического, театрального мастерства "Если любишь…".
Фестиваль проходил в Днепре. В конкурсе принимали участие талантливые дети в возрасте от 6 до 17 лет, а также взрослые – от 25 лет. Конкурсанты соревновались в разных номинациях: инструментальная музыка и вокал, хореография, театральное, цирковое искусство, музыкально-творческий проект "Юного теоретика" и театры мод.
Коллектив вокально-хореографической студии "Чайка" завоевал первое место в номинации "хореография" в средней возрастной категории.
Организаторы фестиваля позаботились о содержательном досуге участников. Была подготовлена разнообразная культурная программа. Особенно юным запорожцам запомнилась экскурсия по Днепру. Воспитанники побывали на заводе "Интерпайп", а также в музее ретро-автомобилей "Машина времени", сообщает сайт мэрии.
Фестиваль проходил в Днепре. В конкурсе принимали участие талантливые дети в возрасте от 6 до 17 лет, а также взрослые – от 25 лет. Конкурсанты соревновались в разных номинациях: инструментальная музыка и вокал, хореография, театральное, цирковое искусство, музыкально-творческий проект "Юного теоретика" и театры мод.
Коллектив вокально-хореографической студии "Чайка" завоевал первое место в номинации "хореография" в средней возрастной категории.
Организаторы фестиваля позаботились о содержательном досуге участников. Была подготовлена разнообразная культурная программа. Особенно юным запорожцам запомнилась экскурсия по Днепру. Воспитанники побывали на заводе "Интерпайп", а также в музее ретро-автомобилей "Машина времени", сообщает сайт мэрии.
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