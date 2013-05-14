Фестиваль проходил в Днепре. В конкурсе принимали участие талантливые дети в возрасте от 6 до 17 лет, а также взрослые – от 25 лет. Конкурсанты соревновались в разных номинациях: инструментальная музыка и вокал, хореография, театральное, цирковое искусство, музыкально-творческий проект " Юного теоретика " и театры мод.Коллектив вокально-хореографической студии " Чайка " завоевал первое место в номинации " хореография " в средней возрастной категории.Организаторы фестиваля позаботились о содержательном досуге участников. Была подготовлена разнообразная культурная программа. Особенно юным запорожцам запомнилась экскурсия по Днепру. Воспитанники побывали на заводе " Интерпайп " , а также в музее ретро-автомобилей " Машина времени " , сообщает сайт мэрии.