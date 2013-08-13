Инспекция отреагировала на обращение. Для изучения сложившейся ситуации специалисты выезжали непосредственно на место. Были сделаны запросы о наличии заключенных договоров аренды на данный участок земли.В результате проверки было установлено, что территория является коммунальной собственностью города. Участок площадью порядка 0,5 га был самовольно захвачен. В результате проведенной работы и переговоров лица, установившие здесь незаконно забор, сами производят его демонтаж. Территория свободна для доступа горожан, сообщает сайт мэрии.