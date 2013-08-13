В октябре 2016 года в инспекцию по благоустройству городского совета Запорожья поступило обращение от горожан о том, что в Днепровском районе на Правом берегу ограничен доступ к прибрежной линии реки Днепр, расположенной в районе Запорожского карьероуправления.
Инспекция отреагировала на обращение. Для изучения сложившейся ситуации специалисты выезжали непосредственно на место. Были сделаны запросы о наличии заключенных договоров аренды на данный участок земли.
В результате проверки было установлено, что территория является коммунальной собственностью города. Участок площадью порядка 0,5 га был самовольно захвачен. В результате проведенной работы и переговоров лица, установившие здесь незаконно забор, сами производят его демонтаж. Территория свободна для доступа горожан, сообщает сайт мэрии.
Инспекция отреагировала на обращение. Для изучения сложившейся ситуации специалисты выезжали непосредственно на место. Были сделаны запросы о наличии заключенных договоров аренды на данный участок земли.
В результате проверки было установлено, что территория является коммунальной собственностью города. Участок площадью порядка 0,5 га был самовольно захвачен. В результате проведенной работы и переговоров лица, установившие здесь незаконно забор, сами производят его демонтаж. Территория свободна для доступа горожан, сообщает сайт мэрии.
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