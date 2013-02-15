22 снимка ветеранов Второй мировой войны и людей, в жизни которых эта трагедия оставила большой след, выставили в галерее Баранника.
Люди находятся в домашнем интерьере, можно увидеть, как живут ветераны разных фронтов в разных странах.
Автор проекта "Ветераны", украинский фотохудожник Александр Маслов, на презентации выставки не присутствовал, он живет в Нью-Йорке. Приехала координатор этого проекта Марина Хрипун из агентства культурного менеджмента "Art Management" (Киев).
- За пять лет Александр Маслов побывал в 21 стране, пообщался с более, чем сотней ветеранов, записал их истории, которые можно прочитать на выставке, - рассказывает "Индустриалке" Марина Хрипун. - Для выставки, которую показываем в Украине, автор выбрал 22 истории.
Выставку уже видели Киеве, Львове, Одессе, Ивано-Франковске, Харькове и Полтаве, ее покажут и в Мариуполе. Изначально в Запорожье показ не планировали. Но так как появилась возможность расширить географию проекта, мы подумали, что сейчас жителям регионов, которые находятся ближе всего к военному конфликту, особенно важно развивать в себе эмпатию, пусть через призму истории. Возможно, это облегчит восприятие всех участников конфликта и немного разрядит накаленную атмосферу.
Истории людей безумно трогательные! Некоторые похожи на сценарии невероятных фильмов. Очень насыщенные событиями жизни. На мой взгляд, интересно рассматривать разницу между постсоветским и европейским контекстом жизни ветеранов после Второй мировой войны.
Лично меня очень зацепили истории японцев. Потому что для них эта война была священной, а император - чуть ли не божеством. И когда они потерпели поражение, это стало для них большим ударом. Один из героев выставки несколько месяцев не мог ни с кем разваривать, потому что ему было стыдно.
***
Выставка "Ветераны" работает в галерее Баранника до 28 февраля.
Адрес галереи: пр. Соборный, 193 (ост. "Площадь Запорожская").
Время работы: с 14.00 до 20.00. Выходной: воскресенье, понедельник.
Телефон: 067-435-80-74, 099-468-70-76.
Вход свободный.
Фото автора и с сайта sashamaslov.com.
Люди находятся в домашнем интерьере, можно увидеть, как живут ветераны разных фронтов в разных странах.
Автор проекта "Ветераны", украинский фотохудожник Александр Маслов, на презентации выставки не присутствовал, он живет в Нью-Йорке. Приехала координатор этого проекта Марина Хрипун из агентства культурного менеджмента "Art Management" (Киев).
- За пять лет Александр Маслов побывал в 21 стране, пообщался с более, чем сотней ветеранов, записал их истории, которые можно прочитать на выставке, - рассказывает "Индустриалке" Марина Хрипун. - Для выставки, которую показываем в Украине, автор выбрал 22 истории.
Выставку уже видели Киеве, Львове, Одессе, Ивано-Франковске, Харькове и Полтаве, ее покажут и в Мариуполе. Изначально в Запорожье показ не планировали. Но так как появилась возможность расширить географию проекта, мы подумали, что сейчас жителям регионов, которые находятся ближе всего к военному конфликту, особенно важно развивать в себе эмпатию, пусть через призму истории. Возможно, это облегчит восприятие всех участников конфликта и немного разрядит накаленную атмосферу.
Истории людей безумно трогательные! Некоторые похожи на сценарии невероятных фильмов. Очень насыщенные событиями жизни. На мой взгляд, интересно рассматривать разницу между постсоветским и европейским контекстом жизни ветеранов после Второй мировой войны.
Лично меня очень зацепили истории японцев. Потому что для них эта война была священной, а император - чуть ли не божеством. И когда они потерпели поражение, это стало для них большим ударом. Один из героев выставки несколько месяцев не мог ни с кем разваривать, потому что ему было стыдно.
***
Выставка "Ветераны" работает в галерее Баранника до 28 февраля.
Адрес галереи: пр. Соборный, 193 (ост. "Площадь Запорожская").
Время работы: с 14.00 до 20.00. Выходной: воскресенье, понедельник.
Телефон: 067-435-80-74, 099-468-70-76.
Вход свободный.
Фото автора и с сайта sashamaslov.com.
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