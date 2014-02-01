Всего в турнире, который состоялся на базе спортивного комплекса " Динамо " , приняли участие 15 команд.Во время торжественного открытия заместитель командира части подполковник Дмитрий Апухтин поздравил участников с открытием соревнований, акцентировал внимание на мерах безопасности и пожелал всем побед.Гвардейцы демонстрировали хорошую игру, высокую технику, командную работу и настоящую товарищескую поддержку. Болельщики каждого подразделения поддерживали своих очень активно - громкими возгласами и аплодисментами.- Гравці викладаються на повну, це одразу помітно, – отметил судья соревнований майор Сергей Борисенко. – Заради перемоги і командного результату кожен з бійців докладає максимум зусиль.По окончанию турнира были награждены команды, занявшие призовые места, определены лучшие игроки, которые вошли в сборную команду воинской части.- Сьогодні було дуже спекотно! – отметил вратарь команды победителей Виктор Бурый. – Мої товариші своєю грою створили атмосферу справжнього футбольного турніру і отримали від цього неабияке задоволення.Автор - Анатолий Гололобов