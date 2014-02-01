Победителем турнира по мини-футболу среди боевых подразделений воинской части 3029 Нацгвардии Украины стала команда роты на бронеавтомобилях 2-го батальона оперативного назначения. На втором месте — игроки из роты на бронетранспортерах этого же батальона, на третьем - команда гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона.
Всего в турнире, который состоялся на базе спортивного комплекса "Динамо", приняли участие 15 команд.
Во время торжественного открытия заместитель командира части подполковник Дмитрий Апухтин поздравил участников с открытием соревнований, акцентировал внимание на мерах безопасности и пожелал всем побед.
Гвардейцы демонстрировали хорошую игру, высокую технику, командную работу и настоящую товарищескую поддержку. Болельщики каждого подразделения поддерживали своих очень активно - громкими возгласами и аплодисментами.
- Гравці викладаються на повну, це одразу помітно, – отметил судья соревнований майор Сергей Борисенко. – Заради перемоги і командного результату кожен з бійців докладає максимум зусиль.
По окончанию турнира были награждены команды, занявшие призовые места, определены лучшие игроки, которые вошли в сборную команду воинской части.
- Сьогодні було дуже спекотно! – отметил вратарь команды победителей Виктор Бурый. – Мої товариші своєю грою створили атмосферу справжнього футбольного турніру і отримали від цього неабияке задоволення.
Автор - Анатолий Гололобов
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