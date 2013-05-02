Больше всего золотых медалей завоевали воспитанники школ Запорожья – победителями в своих весовых категориях стали Арман Магурин (41,5 кг), Иван Окатенко (44,5 кг), Тарас Шевченко (48 кг), Вячеслав Якименко (56 кг), Даниил Меняйло (62 кг), Игорь Шаров (68 кг).Пять медалей высшей пробы оставили дома хозяева ринга – бердянцы Марк Крылов (72 кг), Богдан Рогозный (37 кг), Максим Бочаров (46 кг), Кирилл Пархоменко (50 кг), Руслан Мищенко (59 кг).В трех весовых категориях победу праздновали мелитопольцы - Роман Голощапов (35,5 кг), Александр Мохнатко (38,5 кг) и Айдер Абдураимов (40 кг).Еще в двух лучшими были боксеры из Вольнянска - Кирилл Симонов (54 кг) и Иван Романовский (65 кг).По одной медали высшей пробы отправились с Пологи - Станислав Кравцов стал чемпионом области в весе 76 кг, и Днепрорудный – в самой тяжелой категории +76 кг не знал себе равных Владислав Тимченко.Лучшим боксером турнира был признан воспитанник Запорожского областного спорт интерната Вячеслав Якименко, тренер Антон Жуков.Соревнования стали отборочным этапом к региональному Чемпионату Украины по боксу среди юношей этого возраста среди сборных команд трех областей - Запорожской, Донецкой, Луганской, который состоится в нашем городе в марте этого года.Автор – Ирина Гейм