Дело в том, что здесь внедрили систему электронной очереди с использованием современных инновационных методов в работе с горожанами, что значительно упростило как работу самих сотрудников, так и получение консультаций и помощи жителей района.В прошлом году за 1,4 млн грн из бюджета развития города было отремонтировано помещение Коммунарского районного управления соцзащиты населения, а также приобретена компьютерная техника – на сумму более 272 тыс грн. Параллельно за средства местного бюджета закуплена техника и мебель на 878 тыс грн и лицензионные компьютерные программы – на 178 тыс грн.Важно отметить, что для реализации данного проекта были задействованы также и внебюджетные деньги – более 80 тысяч гривен (это участие в программе " Специальная инициатива " и грант Германского общества международного сотрудничества).С реализацией внедрения новой системы ознакомился городской голова Запорожья Владимир Буряк.- Сегодня мы увидели в действии те новые технологии, которые реально упрощают и работу управления, и, собственно говоря, жизнь людей, которые приходят сюда за услугами. Жителям нашего города стало намного проще и комфортнее получать ту или иную услугу: им не нужно выстаивать в длинных очередях, или по несколько раз приходить в соцзащиту просто за информацией. Технологии не стоят на месте, и мы должны это понимать и использовать, - отметил Владимир Буряк.Городского голову также проинформировали о внедрении в районных управлениях труда и социальной защиты населения современных инновационных методов работы с горожанами. Это не только электронная очередь, но и скайп-консультации, информирование запорожцев с использованием СМС-рассылок и так далее.Владимир Буряк также рассказал, что в 2017 году было увеличено финансирование Городской комплексной программы социальной защиты населения и сейчас данная цифра составляет порядка 140 млн грн.- Мы в день принимаем около 300 человек. Посетитель подходит к специальному терминалу, на экране выбирает услугу, за которой пришел, например, есть консультация по субсидии или ее оформление, выбирает нужную опцию, аппарат печатает талончик с его номером в очереди, а затем на табло показывается информация к номеру какого окошка подойти, - рассказала начальник отдела приема граждан Коммунарского управления соцзащиты населения Запорожского горсовета Людмила Чижова. - Раньше мы принимали такое же количество посетителей, но люди стояли в очереди друг за другом, и даже конфликты возникали.Когда нам ставили систему электронной очереди и говорили, что мы уйдет от очередей, мне немножко не верилось, но нам это удалось. К тому же мы видим эффективность работы каждого специалиста.Я работаю в этой системе 24 года и мы впервые почувствовали такое внимание к себе. Нам стало намного легче работать, и сами люди благодарят, потому что стало действительно хорошо.Коммунарское управление соцзащиты стало четвертым в городе, где внедрен проект электронной системы управления очередью. После Коммунарского управления процесс автоматизации и оптимизации услуг будет внедрен в Заводском и Хортицком районах, где идут ремонтные работы в помещениях управлений соцзащиты, а потом на очереди – Вознесеновский район.*На 1 февраля 2017 года на уч е те в Коммунарском районном управлении соцзащиты состоят 104 452 человека.*Городская комплексная программа социальной защиты населения дает возможность оказать помощь самым нуждающимся жителям нашего города. В рамках программы за последний год более 15 тысяч запорожцев получили различные виды помощи.*По поручению городского головы Владимира Буряка разработана программа социальной защиты населения города Запорожья " С теплом к ​​людям " , которая предусматривает поддержку самых малообеспеченных семей в условиях повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги в отопительный период 2016-2017 годов. Ее главное условие – получение семьей жилищной субсидии. Программа начала действовать с октября 2016 года, а по состоянию на февраль 2017 года более 32 тысяч семей уже стали ее участниками.