В Запорожье сегодня проживает около 20 ромских семей, прибывших из Донецкой области. Это число постоянно меняется, так как не все семьи надолго задерживаются на одном месте. Об этом сообщил председатель общественной организации "Лачо Дром" Алексей Падченко.
- Семьи очень часто приезжают в Запорожье, потом снова уезжают обратно. Все зависит от ситуации, которая происходит в зоне АТО, - есть там боевые действия или нет, - отметил он.
По словам Алексея Падченко, до сих пор многие из ромов, прибывших из зоны АТО, не получили статус внутренне перемещенных лиц. Причин тому несколько: нет документов, нет регистрации (прописки), страх дискриминации. В связи с этим и помочь, положенную переселенцы, ромы не могут получить.
В свою очередь заместитель директора запорожского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Владимир Кукин отметил, что на сегодня в Запорожье уже нет свободных мест, где могли бы зарегистрироваться переселенцы, у которых нет места прописки.
- Вони отримують всі види соціальної, медичної допомоги в повному обсязі. Не було жодного звернення про відмову, - сообщил он. - Кількість внутрішньо переміщених осіб в Запоріжжі — понад 25 тисяч. І лише понад 700 з них проживає в місцях локального поселення, ромів з них ще менше. Ті люди, які проживають в локальних місцях, отримують соціальну підтримку.
- Семьи очень часто приезжают в Запорожье, потом снова уезжают обратно. Все зависит от ситуации, которая происходит в зоне АТО, - есть там боевые действия или нет, - отметил он.
По словам Алексея Падченко, до сих пор многие из ромов, прибывших из зоны АТО, не получили статус внутренне перемещенных лиц. Причин тому несколько: нет документов, нет регистрации (прописки), страх дискриминации. В связи с этим и помочь, положенную переселенцы, ромы не могут получить.
В свою очередь заместитель директора запорожского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Владимир Кукин отметил, что на сегодня в Запорожье уже нет свободных мест, где могли бы зарегистрироваться переселенцы, у которых нет места прописки.
- Вони отримують всі види соціальної, медичної допомоги в повному обсязі. Не було жодного звернення про відмову, - сообщил он. - Кількість внутрішньо переміщених осіб в Запоріжжі — понад 25 тисяч. І лише понад 700 з них проживає в місцях локального поселення, ромів з них ще менше. Ті люди, які проживають в локальних місцях, отримують соціальну підтримку.
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