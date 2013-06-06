- Семьи очень часто приезжают в Запорожье, потом снова уезжают обратно. Все зависит от ситуации, которая происходит в зоне АТО, - есть там боевые действия или нет, - отметил он.По словам Алексея Падченко, до сих пор многие из ромов, прибывших из зоны АТО, не получили статус внутренне перемещенных лиц. Причин тому несколько: нет документов, нет регистрации (прописки), страх дискриминации. В связи с этим и помочь, положенную переселенцы, ромы не могут получить.В свою очередь заместитель директора запорожского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Владимир Кукин отметил, что на сегодня в Запорожье уже нет свободных мест, где могли бы зарегистрироваться переселенцы, у которых нет места прописки.- Вони отримують всі види соціальної, медичної допомоги в повному обсязі. Не було жодного звернення про відмову, - сообщил он. - Кількість внутрішньо переміщених осіб в Запоріжжі — понад 25 тисяч. І лише понад 700 з них проживає в місцях локального поселення, ромів з них ще менше. Ті люди, які проживають в локальних місцях, отримують соціальну підтримку.