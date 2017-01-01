Воспитанники учебного комплекса "Запорожская Сечь", которые учатся в центре "Спас Сич" с 5 по 11 класс, присоединились ко всемирному флэшмобу #22 Pushup Challenge.
Юные спасатели эстафету получили от лицея с усиленной военно-физической подготовкой "Захисник". Сегодня, 17 февраля, несмотря на морозную погоду и снег, 90 школьников отжались 22 раза и передали эстафету представителям организации "Спас-Сила", сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", запорожские фанаты футбольного клуба "Металлург" приняли участие во всемирном флэшмобе #22 Pushup Challenge.
Читайте также: В Запорожье мальчик без ног и руки 22 раз отжался в поддержку ветеранов АТО.
Юные спасатели эстафету получили от лицея с усиленной военно-физической подготовкой "Захисник". Сегодня, 17 февраля, несмотря на морозную погоду и снег, 90 школьников отжались 22 раза и передали эстафету представителям организации "Спас-Сила", сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", запорожские фанаты футбольного клуба "Металлург" приняли участие во всемирном флэшмобе #22 Pushup Challenge.
Читайте также: В Запорожье мальчик без ног и руки 22 раз отжался в поддержку ветеранов АТО.
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