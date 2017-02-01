Блокада Донбасса направлена против страны и народа.
Об этом на своей странице в "Фейсбуке" заявил председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль.
- 25 січня особи, які називають себе ветеранами військових дій на Донбасі і, зокрема, нардепи Володимир Парасюк і Семен Семенченко влаштували торгову блокаду непідконтрольних Україні регіонів Донбасу. Пізніше вони також заблоковали всі залізничні колії в напрямку непідконтрольних територій, - отметил губернатор Запорожской области. - Блокада поставок дефіцитного вугілля антрацитної групи, який використовується теплоелектростанціями України, є злочином і веде до підриву національної економіки та є енергетичною загрозою для всієї держави. Через брак енергетичного вугілля низка міст та областей будуть частково відключенні від енергопостачання. Металургійні підприємства вимушені скоротити виробництво. Як наслідок, скорочуються валютні надходження, адже лише в металургійному комплексі обсяг валютної виручки в річному вимірі складає більше 2 млрд. доларів. А ще гірше, що такі дії дискредитують Україну в очах населення на тимчасово окупованих територіях. Виходить, що ініціатори блокади "захищають" українську металургію від українського ж вугілля, українські родини - від українського тепла і світла, українців – від робочих місць, а гривню - від стабільності.
Константин Брыль также подчеркнул, что народные депутаты, возглавляющие блокаду, заняты тем, что ищут славу вместо того, чтобы позаботиться об украинцах и их интересах.
- Дії нардепа Семенченка завжди славилися популізмом, але організація блокади Донбасу виходить за всі рамки. Прикриватись патріотичними лозунгами і маючи на меті лише нарощування політичних балів, нардепу немає діла до збитків, що наносяться бюджету України і простим жителям. Не потрібно забувати, що Донбас – хоч і тимчасово окупована, але українська територія. А руйнувати в рази простіше, ніж будувати, - резюмировал председатель Запорожской ОГА.
Как писала "Индустриалка", введение чрезвычайных мер в энергетике усложняет работу предприятиям с непрерывным циклом.
Читайте также: Запорожская область готовится к ограничениям электроснабжения из-за блокады Донбасса.
Об этом на своей странице в "Фейсбуке" заявил председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль.
- 25 січня особи, які називають себе ветеранами військових дій на Донбасі і, зокрема, нардепи Володимир Парасюк і Семен Семенченко влаштували торгову блокаду непідконтрольних Україні регіонів Донбасу. Пізніше вони також заблоковали всі залізничні колії в напрямку непідконтрольних територій, - отметил губернатор Запорожской области. - Блокада поставок дефіцитного вугілля антрацитної групи, який використовується теплоелектростанціями України, є злочином і веде до підриву національної економіки та є енергетичною загрозою для всієї держави. Через брак енергетичного вугілля низка міст та областей будуть частково відключенні від енергопостачання. Металургійні підприємства вимушені скоротити виробництво. Як наслідок, скорочуються валютні надходження, адже лише в металургійному комплексі обсяг валютної виручки в річному вимірі складає більше 2 млрд. доларів. А ще гірше, що такі дії дискредитують Україну в очах населення на тимчасово окупованих територіях. Виходить, що ініціатори блокади "захищають" українську металургію від українського ж вугілля, українські родини - від українського тепла і світла, українців – від робочих місць, а гривню - від стабільності.
Константин Брыль также подчеркнул, что народные депутаты, возглавляющие блокаду, заняты тем, что ищут славу вместо того, чтобы позаботиться об украинцах и их интересах.
- Дії нардепа Семенченка завжди славилися популізмом, але організація блокади Донбасу виходить за всі рамки. Прикриватись патріотичними лозунгами і маючи на меті лише нарощування політичних балів, нардепу немає діла до збитків, що наносяться бюджету України і простим жителям. Не потрібно забувати, що Донбас – хоч і тимчасово окупована, але українська територія. А руйнувати в рази простіше, ніж будувати, - резюмировал председатель Запорожской ОГА.
Как писала "Индустриалка", введение чрезвычайных мер в энергетике усложняет работу предприятиям с непрерывным циклом.
Читайте также: Запорожская область готовится к ограничениям электроснабжения из-за блокады Донбасса.
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