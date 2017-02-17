В детско-юношеской спортивной школе №4 состоялся турнир памяти знаменитых спортсменов Федора и Олега Якутовичей.
Эти соревнования объединяют участников всех возрастов - от совсем юных до умудренных опытом ветеранов. Как раз в последней возрастной категории и разыгрывались призы на этом этапе. Победителем среди участников не младше 50 лет стал Григорий Козаков.
А в более старшей возрастной группе спортсменов, не младше 60-ти, выиграл Виктор Яровиков, который уже не раз выступал на этом турнире, но впервые одержал победу.
Участники соревнований отмечают, что настольный теннис - замечательный вид спорта, который позволяет в любом возрасте демонтировать мастерство и поддерживать себя в хорошей физической форме.
На этом соревнования памяти Якутовичей не заканчиваются. На очереди следующая категория участников - мужчины и женщины.
Как писала "Индустриалка", Запорожцы оттачивали мастерство в парижском институте дзюдо
Эти соревнования объединяют участников всех возрастов - от совсем юных до умудренных опытом ветеранов. Как раз в последней возрастной категории и разыгрывались призы на этом этапе. Победителем среди участников не младше 50 лет стал Григорий Козаков.
А в более старшей возрастной группе спортсменов, не младше 60-ти, выиграл Виктор Яровиков, который уже не раз выступал на этом турнире, но впервые одержал победу.
Участники соревнований отмечают, что настольный теннис - замечательный вид спорта, который позволяет в любом возрасте демонтировать мастерство и поддерживать себя в хорошей физической форме.
На этом соревнования памяти Якутовичей не заканчиваются. На очереди следующая категория участников - мужчины и женщины.
Как писала "Индустриалка", Запорожцы оттачивали мастерство в парижском институте дзюдо
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