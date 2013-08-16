Как рассказал " Индустрилке " Заслуженный тренер Украины по дзюдо Андрей Бондарчук, участие в пятидневных парижских сборах принимала национальная сборная Украины. В том числе и четверо запорожцев – опытные Станислав Бондаренко и Марина Черняк, а так же ближайший резерв взрослой команды – Мария Скора и Данил Гуцол.К сожалению, не смог отправится в Париж еще один ведущий запорожский дзюдоист – Вадим Синявский. Из-за травмы локтевого сустава спортсмен сейчас проходит курс реабилитации дома.На сборах в Парижском институте дзюдо, которые проходили под эгидой международной федерации дзюдо, запорожцы находились пять дней. За это время провели около 50 встреч со спортсменами из разных стран.Уже на следующей неделе запорожских дзюдоистов ждут первые международные старты этого сезона. Марина Черняк и Станислав Бондаренко 23-26 февраля будут бороться на Гран При в Германии. А Мария Скора, Алексей Лысенко, Виталий Шепель, Данил Гуцол, Семен Ракита 4-5 марта дебютируют на Кубке Европы. Мария – в Чехии, а парни – в Польше.Автор – Ирина Гейм