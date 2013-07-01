Кофе можно не только пить, но и создавать из него красивые вещи.
В этом убедилась "Индустриалка" и участники городского конкурса–мастерской детского творчества "Таланты города Z", для которых на закрытии конкурса в Городском дворце детского и юношеского творчества (ГДДиЮТ) устроили различные мастер-классы.
Дети и педагоги, в частности, учились рисовать с помощью кофе и делать из него ежиков. Также работала выставка участников конкурса.
Для рисования нужен растворимый кофе, который разводят водой.
- Процесс похож на рисование акварелью, только здесь мы рисуем кофе, и у нас один цвет — коричневый и его оттенки, - делится секретами руководитель кружка изобразительного и декоративно-прикладного искусства "Цветочная фея" ГДДиЮТ Анна Минченко. - Чтобы добиться более светлого оттенка, добавляем больше воды, размываем. Для темных оттенков нужен кофе погуще.
Это поэтапная техника. С первого раза не получается добиться темных оттенков. Поэтому надо подождать, пока рисунок высохнет, а потом еще раз пройтись кисточкой по местам, которые должны быть более темными.
Можно делать предварительный эскиз и нанести его карандашом на бумагу, как это делали участники мастер-класса, а можно сразу рисовать от руки.
- Сделать ежика и другие сувениры из кофе совсем нетрудно, - утверждает "Индустриалке" преподаватель кружка дизайна "Креативная идея" ГДДиЮТ Оксана Мескева. - Для этого нужна основа — пенопластовый шарик, клей "Дракон" и кофейные зерна.
Мордочка ежика тоже вырезана из пенопласта и обмотана веревкой. Носик — кофейное зернышко, глаза — бусинки. Можно также использовать для украшения корицу, анисовые зерна, различные пряности, сушеный лимон.
В этом убедилась "Индустриалка" и участники городского конкурса–мастерской детского творчества "Таланты города Z", для которых на закрытии конкурса в Городском дворце детского и юношеского творчества (ГДДиЮТ) устроили различные мастер-классы.
Дети и педагоги, в частности, учились рисовать с помощью кофе и делать из него ежиков. Также работала выставка участников конкурса.
Для рисования нужен растворимый кофе, который разводят водой.
- Процесс похож на рисование акварелью, только здесь мы рисуем кофе, и у нас один цвет — коричневый и его оттенки, - делится секретами руководитель кружка изобразительного и декоративно-прикладного искусства "Цветочная фея" ГДДиЮТ Анна Минченко. - Чтобы добиться более светлого оттенка, добавляем больше воды, размываем. Для темных оттенков нужен кофе погуще.
Это поэтапная техника. С первого раза не получается добиться темных оттенков. Поэтому надо подождать, пока рисунок высохнет, а потом еще раз пройтись кисточкой по местам, которые должны быть более темными.
Можно делать предварительный эскиз и нанести его карандашом на бумагу, как это делали участники мастер-класса, а можно сразу рисовать от руки.
- Сделать ежика и другие сувениры из кофе совсем нетрудно, - утверждает "Индустриалке" преподаватель кружка дизайна "Креативная идея" ГДДиЮТ Оксана Мескева. - Для этого нужна основа — пенопластовый шарик, клей "Дракон" и кофейные зерна.
Мордочка ежика тоже вырезана из пенопласта и обмотана веревкой. Носик — кофейное зернышко, глаза — бусинки. Можно также использовать для украшения корицу, анисовые зерна, различные пряности, сушеный лимон.
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