В рамках этого проекта планируется провести Всеукраинский субботник и привлечь к нему внимание максимального количества неравнодушных запорожцев — студентов, рабочих, представителей власти и бизнеса.- Наш проект осуществляется при поддержке Марины Порошенко, а также многих министров и обобществленных деятелей со всей Украины, - рассказала президент организации "Let's do it Ukraine!" Юлия Мархель. - В прошлом году по всей Украине в нем приняло участие около пяти миллионов человек. Очень хочется в этом году привлечь также максимум заинтересовавшихся и особенно - популяризировать нашу идею в районных центрах и селах.Важно не просто выйти и убрать в этот день, но и понять культуру правильного обращения с отходами — как их нужно разделять и сдавать на переработку. Таким образом мы будем развивать зеленую экономику Украины. Уборка — это только первый шаг для того, чтобы научить людей обращаться с отходами.Кроме масштабного субботника планируется проведение познавательных уроков в школах и молодежного мероприятия - экологический "ЧистоФест" в одном из городских парков.Поддержать субботник, который планируют провести 29 апреля, пообещали и представители областной власти.Через месяц организаторы запустят мобильное приложение, которое позволит регистрироваться для участия в акции, а также самостоятельно регистрировать места, где генеральную уборку необходимо провести по мнению запорожцев и жителей области.- Предполагается, что люди выйдут и будут убирать объекты возле себя — дворы или парки, чтобы потом следить за поддержанием чистоты в этих местах, - подчеркнула Юлия Мархель.Организаторы возлагают на акцию этого года большие надежды и уже строят планы на 2018 год, когда в один день на массовый субботник выйдут неравнодушные люди во всех странах мира.