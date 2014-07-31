С апреля прошлого года полноценно работает в доме созданное общество совладельцев многоквартирных домов. За это время, выиграв тендер и получив из городского бюджета два с половиной миллиона гривен, они полностью заменили канализацию, трубы горячего и холодного водоснабжения, а также полностью заменили кровлю на еврочерепицу. Гарантия - 15 лет.Видя такую помощь со стороны городской власти, жильцы и сами начали помогать себе — то есть, за собственные деньги заменили двери в подъездах, привели в порядок выходы на чердак, отремонтировали козырьки над подъездами, установили энергосберегающие светильники. После этого и дом словно помолодел, хотя ему уже полсотни лет.Теперь в планах на этот год — замена электропроводки, а также модернизация системы отопления - с тем, чтобы улучшить в ней циркуляцию и, соответственно, улучшить теплоснабжение дома, а не платить за прохладные батареи.Как сказала, планируя и затевая ремонты в доме, нужно тщательно отбирать подрядчика и наперед говорить ему, что контроль за выполнением работ будет жесткий, тогда и толк будет. И еще Наталья сказала, что если удастся выполнить все задуманное — а иного пути нет, то в целом за квартиру жильцам придется платить в два раза меньше, чем до создания ОСМД.Жильцам такой подход к управлению собственным домом нравится.рассказала, что Запорожье, по сравнению с соседними областными центрами, по созданию ОСМД и помощи им со стороны городской власти идет далеко впереди — в прошлом году на капитальный ремонт домов, переданных в управление ОСМД было выделено 50 миллионов гривен, в 2017-ом на эти же цели в городском бюджете предусмотрено 90 миллионов гривен. У соседей на ремонт домов ОСМД выделяют всего по несколько миллионов, то есть практически ничего.Фото и видео: Дмитрий Шилин