В Шевченковском районе Запорожья задержали "Порше Каен" с поддельными документами.
Сотрудники патрульной полиции остановили иномарку, у которой были сильно загрязнены номерные знаки. Копы проверили документы на авто и выявили некоторые несовпадения. На место события инспекторы вызвали следователей, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье водитель с поддельными номерами пытался скрыться от патрульных полицейских.
Читайте также: В Запорожье нашли склады угнанных разобранных автомобилей.
Сотрудники патрульной полиции остановили иномарку, у которой были сильно загрязнены номерные знаки. Копы проверили документы на авто и выявили некоторые несовпадения. На место события инспекторы вызвали следователей, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье водитель с поддельными номерами пытался скрыться от патрульных полицейских.
Читайте также: В Запорожье нашли склады угнанных разобранных автомобилей.
- Просмотров: 155
Похожие новости