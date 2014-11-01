Большинство запорожцев хотя бы раз в неделю читают книги.
Согласно исследованию, проведенному компанией MLS group, 32% жителей Запорожья каждый день читают книги, 22% - несколько раз в неделю, еще 11% = раз в неделю. Таким образом, 69% горожан читают часто.
Вместе с тем, 12% запорожцев ответили, что читают книги 1-2 раза в месяц, еще 9% - несколько раз в полгода.
Практически никогда книги не читают 2% опрошенных.
При выборе книги запорожцы руководствуются аннотациями, советами друзей и родственников, а также выбирают произведения определенных авторов.
Наиболее популярными жанрами являются классика, фентези, профессиональная литература, а также историко-приключенческие романы.
Больше всего респондентов ответили, что за последний год прочитали произведения "50 оттенков серого", "Голодные игры", "Хоббит", "Дивергент" и "Дом странных детей". Вероятно, популярность этих книг обусловлена тем, что они были экранизированы.
Примечательно, что 75% жителей Запорожья отдают предпочтение печатным книгам, остальные читают с помощью электронных устройств.
Читайте также: У кого в Запорожье самые высокие зарплаты.
Согласно исследованию, проведенному компанией MLS group, 32% жителей Запорожья каждый день читают книги, 22% - несколько раз в неделю, еще 11% = раз в неделю. Таким образом, 69% горожан читают часто.
Вместе с тем, 12% запорожцев ответили, что читают книги 1-2 раза в месяц, еще 9% - несколько раз в полгода.
Практически никогда книги не читают 2% опрошенных.
При выборе книги запорожцы руководствуются аннотациями, советами друзей и родственников, а также выбирают произведения определенных авторов.
Наиболее популярными жанрами являются классика, фентези, профессиональная литература, а также историко-приключенческие романы.
Больше всего респондентов ответили, что за последний год прочитали произведения "50 оттенков серого", "Голодные игры", "Хоббит", "Дивергент" и "Дом странных детей". Вероятно, популярность этих книг обусловлена тем, что они были экранизированы.
Примечательно, что 75% жителей Запорожья отдают предпочтение печатным книгам, остальные читают с помощью электронных устройств.
Читайте также: У кого в Запорожье самые высокие зарплаты.
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