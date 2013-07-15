Фотокорреспондент "Индустриалки", во время освящения храма Крестителя Иоанна, зафиксировал невидимые прихожанам моменты.
Увидеть, как готовится к опечатыванию престол в новой церкви имеет право не каждый — это священное таинство.
Фотокорреспондент "Индустриалки", во время освящения храма Крестителя Иоанна, зафиксировал невидимые обычным людям моменты. Напомним, новую церковь освятил митрополит Запорожским и Мелитопольский Лука.
Процедуру владыка начал с подготовки престола, в которое ему помогали несколько священников. Перед финальным опечатыванием престол омыли, освятили и пропитали маслом.
Как известно, главнейшая часть храма - это алтарь, место святое, поэтому в него не позволяется входить непосвященным. Алтарь означает небо, где обитает Бог, а храм - землю. Самое важное место в алтаре - престол - особо освященный четырехугольный стол, украшенный двумя материями: нижней - белою из полотна и верхней - из парчи.
Как отметил владыка Лука, считается, что на престоле невидимо присутствует сам Христос. Касаться его могут только священники.
После всех процедур, престол был опечатан.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье освятили престол уникального храма с купелью
Увидеть, как готовится к опечатыванию престол в новой церкви имеет право не каждый — это священное таинство.
Фотокорреспондент "Индустриалки", во время освящения храма Крестителя Иоанна, зафиксировал невидимые обычным людям моменты. Напомним, новую церковь освятил митрополит Запорожским и Мелитопольский Лука.
Процедуру владыка начал с подготовки престола, в которое ему помогали несколько священников. Перед финальным опечатыванием престол омыли, освятили и пропитали маслом.
Как известно, главнейшая часть храма - это алтарь, место святое, поэтому в него не позволяется входить непосвященным. Алтарь означает небо, где обитает Бог, а храм - землю. Самое важное место в алтаре - престол - особо освященный четырехугольный стол, украшенный двумя материями: нижней - белою из полотна и верхней - из парчи.
Как отметил владыка Лука, считается, что на престоле невидимо присутствует сам Христос. Касаться его могут только священники.
После всех процедур, престол был опечатан.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье освятили престол уникального храма с купелью
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