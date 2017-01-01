На сайте электронных петиций Запорожья появилось предложение оснастить общественный транспорт кондиционерами.
Автор петиции предлагает сделать автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы более комфортабельными для поездок в жаркое время года, оборудовав их кондиционерами. По ее мнению, это важно как для пассажиров, так и для водителей. Однако, за какие средства воплощать идею в жизнь, запорожанка не указала.
Чтобы петицию рассмотрели депутаты горсовета, она должна набрать не менее 750 подписей.
Напомним, в Запорожье уберут все маршрутки и постепенно заменят их транспортом большой и средней вместимости.
Как писала "Индустриалка", запорожских чиновников хотят лишить служебного транспорта.
Читайте также: Запорожцы хотят ездить по небесным дорогам.
Автор петиции предлагает сделать автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы более комфортабельными для поездок в жаркое время года, оборудовав их кондиционерами. По ее мнению, это важно как для пассажиров, так и для водителей. Однако, за какие средства воплощать идею в жизнь, запорожанка не указала.
Чтобы петицию рассмотрели депутаты горсовета, она должна набрать не менее 750 подписей.
Напомним, в Запорожье уберут все маршрутки и постепенно заменят их транспортом большой и средней вместимости.
Как писала "Индустриалка", запорожских чиновников хотят лишить служебного транспорта.
Читайте также: Запорожцы хотят ездить по небесным дорогам.
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