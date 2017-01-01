На Запорожском ферросплавном заводе пострадал газовщик.
27-летний мужчина упал в цеху. К счастью, рабочий получил несерьезные травмы.
Как рассказал "Индустриалке" глава независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пострадавшего доставили в больницу.
Как писала "Индустриалка", в запорожском кафе напали на человека.
Читайте также: В Запорожье застрелился мужчина.
27-летний мужчина упал в цеху. К счастью, рабочий получил несерьезные травмы.
Как рассказал "Индустриалке" глава независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пострадавшего доставили в больницу.
Как писала "Индустриалка", в запорожском кафе напали на человека.
Читайте также: В Запорожье застрелился мужчина.
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