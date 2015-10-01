За счет средств, собранных во время областного благотворительного телемарафона, который проводился ко Дню защитника Украины и Дню Вооруженных Сил Украины, материальную помощь в размере 1900 грн получили 102 демобилизованные бойцы – жители Запорожья, Акимовского, Приморского, Бердянского, Ореховского и других районов.
По словам председателя общественной организации "Общество ветеранов АТО", казначея телемарафона Дениса Безтужева, поддержали тех воинов, которые требовали средств на лечение, реабилитацию, улучшение социально-бытовых условий, а также участников АТО, которые имеют многодетные семьи. Общий объем помощи составил более 190 тыс грн.
В ходе заседания наблюдательного совета телемарафона председатель общественной организации "Честь и достоинство" Валерий Мороко подчеркнул необходимость тщательной проверки пакетов документов, предоставляемых заявителями, и большей адресности выплат. Заместитель директора департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью облгосадминистрации Александр Зубченко напомнил, что одна из целей марафона – поддержка социальных и информационно-просветительских проектов общественных организаций, увековечение памяти героев, которые погибли за свободу Украины. В частности, проект памятника павшим воинам антитеррористической операции уже разработала общественность Черниговского района, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Запорожской ОГА.
По результатам заседания решено создать резервный фонд для оперативной помощи семьям, которые теряют своих близких на войне, бойцов, которые нуждаются в стоимостных медицинских обследований и дорогостоящих операций, собратьев, которые попадают в трудные жизненные обстоятельства.
Как сообщала "Индустриалка", cтало известно, когда в Запорожье простятся с воином АТО.
По словам председателя общественной организации "Общество ветеранов АТО", казначея телемарафона Дениса Безтужева, поддержали тех воинов, которые требовали средств на лечение, реабилитацию, улучшение социально-бытовых условий, а также участников АТО, которые имеют многодетные семьи. Общий объем помощи составил более 190 тыс грн.
В ходе заседания наблюдательного совета телемарафона председатель общественной организации "Честь и достоинство" Валерий Мороко подчеркнул необходимость тщательной проверки пакетов документов, предоставляемых заявителями, и большей адресности выплат. Заместитель директора департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью облгосадминистрации Александр Зубченко напомнил, что одна из целей марафона – поддержка социальных и информационно-просветительских проектов общественных организаций, увековечение памяти героев, которые погибли за свободу Украины. В частности, проект памятника павшим воинам антитеррористической операции уже разработала общественность Черниговского района, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Запорожской ОГА.
По результатам заседания решено создать резервный фонд для оперативной помощи семьям, которые теряют своих близких на войне, бойцов, которые нуждаются в стоимостных медицинских обследований и дорогостоящих операций, собратьев, которые попадают в трудные жизненные обстоятельства.
Как сообщала "Индустриалка", cтало известно, когда в Запорожье простятся с воином АТО.
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