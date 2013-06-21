Новую церковь Крестителя Иоанна сегодня освятил митрополит Запорожским и Мелитопольский Лука.
Храм находится на нижнем этаже Свято-Покровского архиерейского собора и имеет уникальную особенность — в нем есть большая купель, где могут проходить обряды крещения даже взрослых. Здесь также можно помолиться о даровании семье детей и исцелении от бесплодия.
Торжественную процедуру освящения нового храма владыка Лука начал с подготовки престола — основного священного предмета церкви - и его помазания елеем. После этого он маслом освятил кресты в храме, а настоятель Свято-Покровского архиерейского собора о. Олег Семенчук окропил все углы помещения святой водой.
- Сегодня у нас большой праздник — мы освятили престол в новой церкви — место, где невидимо восседает Бог, - обратился к присутствующим митрополит Запорожским и Мелитопольский Лука. - Господь послал свою благодать на это место и на всех здесь молящихся. Мы долго думали, в честь кого освятить этот престол, ведь здесь есть купель — это место, где будет совершаться таинство крещения. А ведь для того, чтобы кого-то крестить, надо сначала его родить. Вот так и родилась идея назвать этот храм в честь зачатия Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Придя сюда со светлыми мыслями молодые пары смогут попросить Бога о даровании им ребенка. У многих сегодня бывают сложности с зачатием и тогда люди идут к врачу и это правильно, но прежде, нужно очистить свою душу и сердце в храме и идти лечиться с Богом.
Прихожане храма, которые раньше посещали верхний этаж Свято-Покровского архиерейского собора уже стали называть новую церковь Иоаннозачатеевской.
- У меня здесь крестили ребенка пару лет назад, поэтому особенно приятно, что теперь это место освящено, - рассказала прихожанка Светлана Григорская. - Очень нравится, что храм небольшой и даже, можно сказать, уединенный, где удобно будет молиться о самом сокровенном.
Завтра в новом храме состоится День мудрой семьи, в рамках которого кроме молебна о зачатии детей, пройдет еще и мастер-класс по выпечке блинов. Начало молебна в 12.00, мастер-класса — в 12.30.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье проведут молебен для будущих мам
Читайте также: Запорожцев на Масленицу ждет концерт и чай с блинами
Фото Александра Прилепы
Храм находится на нижнем этаже Свято-Покровского архиерейского собора и имеет уникальную особенность — в нем есть большая купель, где могут проходить обряды крещения даже взрослых. Здесь также можно помолиться о даровании семье детей и исцелении от бесплодия.
Торжественную процедуру освящения нового храма владыка Лука начал с подготовки престола — основного священного предмета церкви - и его помазания елеем. После этого он маслом освятил кресты в храме, а настоятель Свято-Покровского архиерейского собора о. Олег Семенчук окропил все углы помещения святой водой.
- Сегодня у нас большой праздник — мы освятили престол в новой церкви — место, где невидимо восседает Бог, - обратился к присутствующим митрополит Запорожским и Мелитопольский Лука. - Господь послал свою благодать на это место и на всех здесь молящихся. Мы долго думали, в честь кого освятить этот престол, ведь здесь есть купель — это место, где будет совершаться таинство крещения. А ведь для того, чтобы кого-то крестить, надо сначала его родить. Вот так и родилась идея назвать этот храм в честь зачатия Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Придя сюда со светлыми мыслями молодые пары смогут попросить Бога о даровании им ребенка. У многих сегодня бывают сложности с зачатием и тогда люди идут к врачу и это правильно, но прежде, нужно очистить свою душу и сердце в храме и идти лечиться с Богом.
Прихожане храма, которые раньше посещали верхний этаж Свято-Покровского архиерейского собора уже стали называть новую церковь Иоаннозачатеевской.
- У меня здесь крестили ребенка пару лет назад, поэтому особенно приятно, что теперь это место освящено, - рассказала прихожанка Светлана Григорская. - Очень нравится, что храм небольшой и даже, можно сказать, уединенный, где удобно будет молиться о самом сокровенном.
Завтра в новом храме состоится День мудрой семьи, в рамках которого кроме молебна о зачатии детей, пройдет еще и мастер-класс по выпечке блинов. Начало молебна в 12.00, мастер-класса — в 12.30.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье проведут молебен для будущих мам
Читайте также: Запорожцев на Масленицу ждет концерт и чай с блинами
Фото Александра Прилепы
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