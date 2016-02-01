Сегодня, 17 февраля, в Запорожье ожидается переменная облачность, без осадков, гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью 12-14 мороза, днем ​​от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.По области будет также переменная облачность, без осадков, местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью 10-15 мороза, днем ​​от 3-х мороза до 2-х тепла.В субботу, 18 февраля, - переменная облачность, без существенных осадков, местами туман, гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем ​​2-7 тепла.В воскресенье, 19 февраля, обещают переменную облачность, без осадков, местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью от 4-х мороза до 1-о тепла, днем ​​2-7 тепла, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.