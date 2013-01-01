Пожар произошел в одном из гаражных кооперативов Вознесенского района.
На место события выехали пять бойцов ГСЧС и одна единица техники. Спасатели установили, что горела крыша гаража. Общая площадь возгорания составила около 15 кв. м.
Мене часа понадобилось огнеборцам, чтобы полность потушить огонь. Причину пожара установит следствие, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Ураины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье загорелась многоэтажка.
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На место события выехали пять бойцов ГСЧС и одна единица техники. Спасатели установили, что горела крыша гаража. Общая площадь возгорания составила около 15 кв. м.
Мене часа понадобилось огнеборцам, чтобы полность потушить огонь. Причину пожара установит следствие, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Ураины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье загорелась многоэтажка.
Читайте также: В Запорожье горел частный дом.
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