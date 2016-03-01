В рамках Городской комплексной программы социальной защиты населения города Запорожья, которая финансируется из городского бюджета, в 2017 году предусмотрен ряд мероприятий, направленных на социальную защиту участников АТО и членов их семей.
В частности, с целью поддержки жителей города Запорожья - военнослужащих, непосредственно принимавших участие в антитеррористической операции и получивших статус участника боевых действий, инвалида войны, продолжается выплата одноразовой материальной помощи в размере 3000,50 грн.
В феврале управлением социальной защиты населения городского совета материальную помощь оказано 96 военнослужащим - участникам боевых действий в антитеррористической операции, которые стали на учет в управлениях труда и социальной защиты населения Запорожского городского совета по районам в январе 2017 года.
С 2015 года такую помощь из городского бюджета уже получили 3683 участника боевых действий в АТО, сообщает сайт мэрии.
В частности, с целью поддержки жителей города Запорожья - военнослужащих, непосредственно принимавших участие в антитеррористической операции и получивших статус участника боевых действий, инвалида войны, продолжается выплата одноразовой материальной помощи в размере 3000,50 грн.
В феврале управлением социальной защиты населения городского совета материальную помощь оказано 96 военнослужащим - участникам боевых действий в антитеррористической операции, которые стали на учет в управлениях труда и социальной защиты населения Запорожского городского совета по районам в январе 2017 года.
С 2015 года такую помощь из городского бюджета уже получили 3683 участника боевых действий в АТО, сообщает сайт мэрии.
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