В частности, с целью поддержки жителей города Запорожья - военнослужащих, непосредственно принимавших участие в антитеррористической операции и получивших статус участника боевых действий, инвалида войны, продолжается выплата одноразовой материальной помощи в размере 3000,50 грн.В феврале управлением социальной защиты населения городского совета материальную помощь оказано 96 военнослужащим - участникам боевых действий в антитеррористической операции, которые стали на учет в управлениях труда и социальной защиты населения Запорожского городского совета по районам в январе 2017 года.С 2015 года такую помощь из городского бюджета уже получили 3683 участника боевых действий в АТО, сообщает сайт мэрии.