Запорожские патрульные остановили грузовую машину, в которой перевозили металлолом с поддельными документами.
Подозрительный грузовик патрульные остановили на автодороге "Харьков-Симферополь". В прицепе машины лежал металлолом и кузова от "Москвичей", а также другие автомобильные запчасти. Водитель предъявил инспекторам документы, в которых не было необходимых печатей.
Копы вызвали на место события следователей, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье стали пропадать старые машины.
Читайте также: В Запорожье умер жестоко избитый парень.
Подозрительный грузовик патрульные остановили на автодороге "Харьков-Симферополь". В прицепе машины лежал металлолом и кузова от "Москвичей", а также другие автомобильные запчасти. Водитель предъявил инспекторам документы, в которых не было необходимых печатей.
Копы вызвали на место события следователей, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье стали пропадать старые машины.
Читайте также: В Запорожье умер жестоко избитый парень.
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