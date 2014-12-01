В Запорожье завтра, 18 февраля, проведут в последний военнослужащего 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й бригады младшего сержанта Леонида Сазонова (позывной "Борода"). Об этом на своей странице в соцсети сообщила его сослуживица Юлия Крячкова.
По ее словам, прощание с воином начнется в 13:30 (ранее сообщалось в 10:00) по адресу: ул. Независимой Украины, 65а (район площади Профсоюзов). Похоронят бойца на Осипенковском кладбище.
Как писала "Индустриалка", 16 февраля Запорожская область вновь потеряла своего сына. Яркий парень — с рукавами-татуировками, тоннелями в ушах и рыжей бородой — таким был запорожский воин света с позывным "Борода". На странице Леонида в соцсети волонтеры и товарищи пишут скорбные посты. Он был любимцем волонтеров, прекрасным другом и надежным боевым товарищем.
Причина и место смерти бойца пока остаются неизвестными.
По ее словам, прощание с воином начнется в 13:30 (ранее сообщалось в 10:00) по адресу: ул. Независимой Украины, 65а (район площади Профсоюзов). Похоронят бойца на Осипенковском кладбище.
Как писала "Индустриалка", 16 февраля Запорожская область вновь потеряла своего сына. Яркий парень — с рукавами-татуировками, тоннелями в ушах и рыжей бородой — таким был запорожский воин света с позывным "Борода". На странице Леонида в соцсети волонтеры и товарищи пишут скорбные посты. Он был любимцем волонтеров, прекрасным другом и надежным боевым товарищем.
Причина и место смерти бойца пока остаются неизвестными.
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