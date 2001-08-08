В одной из групп детского сада №171 "Светлячок", расположенного в Заводском районе Запорожья, появились долгожданные "обновки" - новенькие шкафчики и столы
По просьбам родителей, которые обратились с просьбой помочь в приобретении мебели к генеральному директору ЧАО "Запорожогнеупор" Виктору Бусько, предприятие оперативно закупило предметы интерьера для малышей. Яркие и удобные шкафы и столы, изготовленные из экологически безопасных материалов, прекрасно вписались в интерьер детсадовской группы.
Для приобретения 37-ми шкафчиков и 4-х многофункциональных столов ЧАО "Запорожогнеупор" выделил 14 тыс. грн. Кстати, финансовую помощь для укрепления своей материально-технической базы в размере 20 тыс. грн. от "Запорожогнеупора" получил и запорожский детский сад №5 "Рыжик".
Родители, чьи малыши теперь могут переодеваться, заниматься и кушать в комфортных условиях, высказали благодарность генеральному директору ЧАО "Запорожогнеупор" Виктору Бусько и всему коллективу предприятия.
Кстати, в Заводском районе Запорожья живут 874 сотрудников "Запорожогнеупора". Это - 46% от общей численности работающих на предприятии.
По просьбам родителей, которые обратились с просьбой помочь в приобретении мебели к генеральному директору ЧАО "Запорожогнеупор" Виктору Бусько, предприятие оперативно закупило предметы интерьера для малышей. Яркие и удобные шкафы и столы, изготовленные из экологически безопасных материалов, прекрасно вписались в интерьер детсадовской группы.
Для приобретения 37-ми шкафчиков и 4-х многофункциональных столов ЧАО "Запорожогнеупор" выделил 14 тыс. грн. Кстати, финансовую помощь для укрепления своей материально-технической базы в размере 20 тыс. грн. от "Запорожогнеупора" получил и запорожский детский сад №5 "Рыжик".
Родители, чьи малыши теперь могут переодеваться, заниматься и кушать в комфортных условиях, высказали благодарность генеральному директору ЧАО "Запорожогнеупор" Виктору Бусько и всему коллективу предприятия.
Кстати, в Заводском районе Запорожья живут 874 сотрудников "Запорожогнеупора". Это - 46% от общей численности работающих на предприятии.
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