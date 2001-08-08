По просьбам родителей, которые обратились с просьбой помочь в приобретении мебели к генеральному директору ЧАО " Запорожогнеупор " Виктору Бусько, предприятие оперативно закупило предметы интерьера для малышей. Яркие и удобные шкафы и столы, изготовленные из экологически безопасных материалов, прекрасно вписались в интерьер детсадовской группы.Для приобретения 37-ми шкафчиков и 4-х многофункциональных столов ЧАО " Запорожогнеупор " выделил 14 тыс. грн. Кстати, финансовую помощь для укрепления своей материально-технической базы в размере 20 тыс. грн. от " Запорожогнеупора " получил и запорожский детский сад №5 " Рыжик " .Родители, чьи малыши теперь могут переодеваться, заниматься и кушать в комфортных условиях, высказали благодарность генеральному директору ЧАО " Запорожогнеупор " Виктору Бусько и всему коллективу предприятия.Кстати, в Заводском районе Запорожья живут 874 сотрудников " Запорожогнеупора " . Это - 46% от общей численности работающих на предприятии.