Выставкой детских работ, мастер-классами для педагогов и их воспитанников, награждением победителей и призеров завершился сегодня городской конкурс–мастерская детского творчества "Таланты города Z".
Торжественное закрытие конкурса проходило в Городском дворце детского и юношеского творчества.
- Конкурс проходит в шестой раз, в двух номинациях - "Изобразительное искусство" и "Декоративно-прикладное искусство", - сообщила "Индустриалке" заместитель директора по учебно-воспитательной работе Городского дворца детского и юношеского творчества Светлана Горлова. – В этом году на конкурс представлено 250 работ от воспитанников 45-ти школ и внешкольных учреждений города, которые занимаются этими видами творчества. Их работы оценивало профессиональное жюри.
Жюри определило 36 победителей и призеров в обеих номинациях и Гран-при – главный приз выиграла одиннадцатиклассница лицея Запорожского института информационных технологий. Мария Воробьева, представившая серию пейзажей.
- Не ожидала победы! – делится с "Индустриалкой" Мария Воробьева. – Мне еще в детстве нравилось рисовать. А три года назад начала брать частные уроки у преподавателя Елены Сауриной. В будущем, скорее всего, стану дизайнером. Сейчас у меня с моей подругой Марией Стариковой проходит выставка в "Афина галерее".
Победителей и призеров почетными грамотами исполнительного комитета Запорожского городского совета и призами наградил заместитель мэра Анатолий Пустоваров, который поблагодарил педагогов, родителей и детей.
- Городская власть должна уделять особое внимание развитию творческих способностей наших детей, организовывая их досуг, в том числе и на базе внешкольных учебных учреждений и дворцов детского и юношеского творчества, - отметил Анатолий Иванович. - Приглашаю всех запорожских детей приходить на занятия в Городской дворец детского и юношеского творчества и погружаться в атмосферу культуры, творчества и всестороннего развития. Хочу пожелать детям, чтобы в жизни они всегда находили время для развития.
К слову, сам Анатолий Пустоваров и директор департамента образования и науки горсовета Юлия Погребняк, которая тоже пришла на церемонию награждения, не только посмотрели детские работы, но и посетили мастер-класс по рисованию с помощью кофе. Юлия Валерьевна изобразила чашку с этим напитком, а Анатолий Иванович – парусник. "Для первого раза – отлично!" - оценила руководитель кружка изобразительного и декоративно-прикладного искусства ГДДиЮТ Анна Минченко, проводившая этот мастер-класс.
Мнение профессионала
Евгений Прокофьев, член Национального Союза художников Украины, преподаватель отделения изобразительного искусства Запорожского высшего профессионального училища. председатель жюри городского конкурса–мастерской детского творчества "Таланты города Z":
- Выставка интересная, красивая. Каждый район города постарался представить достойные экспонаты. Они подкупают искренностью, непосредственностью. Душевные работы!
Победительницу было выбрать нетрудно. Мария Воробьева – настоящий самородок, у нее большой талант. Можно посоветовать ей заняться живописью профессионально, тогда Марию ждет большое будущее в творчестве.
Хочу также отметить, что очень важна поддержка творческой молодежи со стороны городских властей. Это стимул для юных художников.
Фото автора
Торжественное закрытие конкурса проходило в Городском дворце детского и юношеского творчества.
- Конкурс проходит в шестой раз, в двух номинациях - "Изобразительное искусство" и "Декоративно-прикладное искусство", - сообщила "Индустриалке" заместитель директора по учебно-воспитательной работе Городского дворца детского и юношеского творчества Светлана Горлова. – В этом году на конкурс представлено 250 работ от воспитанников 45-ти школ и внешкольных учреждений города, которые занимаются этими видами творчества. Их работы оценивало профессиональное жюри.
Жюри определило 36 победителей и призеров в обеих номинациях и Гран-при – главный приз выиграла одиннадцатиклассница лицея Запорожского института информационных технологий. Мария Воробьева, представившая серию пейзажей.
- Не ожидала победы! – делится с "Индустриалкой" Мария Воробьева. – Мне еще в детстве нравилось рисовать. А три года назад начала брать частные уроки у преподавателя Елены Сауриной. В будущем, скорее всего, стану дизайнером. Сейчас у меня с моей подругой Марией Стариковой проходит выставка в "Афина галерее".
Победителей и призеров почетными грамотами исполнительного комитета Запорожского городского совета и призами наградил заместитель мэра Анатолий Пустоваров, который поблагодарил педагогов, родителей и детей.
- Городская власть должна уделять особое внимание развитию творческих способностей наших детей, организовывая их досуг, в том числе и на базе внешкольных учебных учреждений и дворцов детского и юношеского творчества, - отметил Анатолий Иванович. - Приглашаю всех запорожских детей приходить на занятия в Городской дворец детского и юношеского творчества и погружаться в атмосферу культуры, творчества и всестороннего развития. Хочу пожелать детям, чтобы в жизни они всегда находили время для развития.
К слову, сам Анатолий Пустоваров и директор департамента образования и науки горсовета Юлия Погребняк, которая тоже пришла на церемонию награждения, не только посмотрели детские работы, но и посетили мастер-класс по рисованию с помощью кофе. Юлия Валерьевна изобразила чашку с этим напитком, а Анатолий Иванович – парусник. "Для первого раза – отлично!" - оценила руководитель кружка изобразительного и декоративно-прикладного искусства ГДДиЮТ Анна Минченко, проводившая этот мастер-класс.
Мнение профессионала
Евгений Прокофьев, член Национального Союза художников Украины, преподаватель отделения изобразительного искусства Запорожского высшего профессионального училища. председатель жюри городского конкурса–мастерской детского творчества "Таланты города Z":
- Выставка интересная, красивая. Каждый район города постарался представить достойные экспонаты. Они подкупают искренностью, непосредственностью. Душевные работы!
Победительницу было выбрать нетрудно. Мария Воробьева – настоящий самородок, у нее большой талант. Можно посоветовать ей заняться живописью профессионально, тогда Марию ждет большое будущее в творчестве.
Хочу также отметить, что очень важна поддержка творческой молодежи со стороны городских властей. Это стимул для юных художников.
Фото автора
- Просмотров: 60
Похожие новости