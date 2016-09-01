Как рассказал сегодня во время выездного совещания в Вознесеновском районе генеральный директор КП "Наше місто" Александр Николаенко, одной из основных проблем остается замена устаревших внутридомовых сетей. Так, в двух многоквартирных пятиэтажных домах - 145 и 145В по пр. Соборному давно не решалась проблема с подтоплением подвалов.- Наши работники определили места утечки внутридомовых инженерных сетей и текущим ремонтом выполнили их замену. Также, по обращению небезразличных жителей домов, мы закрыли канализационные люки металлическими крышками, которых не было, - сказал он. - КП " Наше місто " сделало новый водоотвод с крыш — поменяли оцинкованные трубы. На звонки жителей реагируем оперативно, находим общее решение вопросов, выполняя текущий ремонт.Также над подъездами была заменена арматура и появились энергосберегающие светильники с антивандальными системами.- Я живу здесь, во втором подъезде, практически с самого рождения. Была проблема с освещением. Какое-то время я здесь не жил — вернулся, а проблема осталась - рядом с подъездами темнота, - говорит житель дома Никита Павлик. - Нам удалось добиться того, что нам поменяли светильник над подъездом и наладить освещение.По словам мужчины, входную металлическую дверь жильцы поставили своими силами, теперь планируют еще отремонтировать ступеньки в подъезд.- Приятно, что что-то делается и какие-то положительные сдвиги есть. Я сам тоже стараюсь прилагать к этому усилия, - отметил Никита.В конце прошлой недели в квартире у жителя этого же дома Александра Мирошника на трубе образовался свищ. Работники аварийной службы поставили хомут на трубе, а уже сегодня старые трубы в его квартире заменили на пластиковые — за счет КП " Наше місто " .Похожие проблемы и в других районах города - из-за устарелых внутридомовых сетей возникают аварийные ситуации. В 9-этажке по улице Академика Толока (бывшая Маршала Чуйкова), что в Днепровском районе, сейчас меняется сливная труба и выполняется текущий ремонт инженерных сетей.- Проблемы начались с канализацией давно — года полтора-два назад в подъезде был сплошной водопад: вода бежала по стенам в подъезде, в квартирах, в лифте было опасно ездить. Вчера опять ситуация повторилась - побежала вода, - рассказывает житель дома Иван Васильевич Пивовар. - Сегодня уже меняют трубу. Дай Бог, чтоб помогло.Фото автора