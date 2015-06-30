Этот проект предусматривает снижение арендной платы за землю с 3% от ее стоимости до 0,03% для таких неприбыльных организаций, как гаражные кооперативы, садоводческие товарищества и ОСМД.Об этом сегодня во время " прямой линии " в редакции газеты " Запорозька Січ " рассказал депутат Запорожского городского совета, председатель комиссии по вопросам земельных отношений, коммунальной собственности, ресурсов, приватизации, архитектуры и земельных отношений Игорь Чумаченко.- Из-за новой нормативно-денежной оценки, которая делается раз в 5 лет и была сделана в 2015 году, а с 1 января 2016 года вступила в силу, плата за землю, которая включает в себя налог на землю и саму арендную плату, выросла в 33 раза, - рассказал Игорь Чумаченко. - Наиболее пострадали от этого гаражные кооперативы, строительные кооперативы, садовые товарищества, то есть это фактически неприбыльные организации, которые должны были платить за аренду земли 3% от ее стоимости.То есть, составляющая по договору аренды — это 3%, но основная составляющая - это индекс инфляции по прошлому году, который умножает всю совокупность арендной платы на 1,44.По словам Игоря Чумаченко, в прошлом феврале земельная комиссия, которую он возглавляет, инициировала обращение к Президенту Украины, Кабмину и Верховной Раде с предложением о передаче в пользование или собственность жителям ОСМД придомовой территории, ведь в законодательстве есть норма, что ОСМД имеет право взять землю в собственность или постоянное пользование, но механизма нет.Второй пункт обращения - уменьшение арендной платы с 3% до 0,03% для не прибыльных организаций. В этом обращении также поднимался вопрос изменения уровня индексации с 1,44 до 1.Обращение дало результат и внесены некоторые изменения в законодательство.- На сегодня уже можно применять для категории, в которую входят гаражные кооперативы, садовые товарищества и т.д., ставку налога при аренде земли в 0,03%, - сказал Игорь Чумаченко.Проект соответствующего решения уже готов, скорее всего, он будет рассмотрен на сессии горсовета в марте.