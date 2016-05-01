Так, например, запорожанка Светлана Дудич опубликовала петицию с предложением построить в Запорожье мусороперерабатывающий завод. До окончания срока сбора подписей еще остается 30 дней, но петиция уже набрала 807 подписей - нужно 750 собрать за 60 дней. По условиям подачи петиций, те, которые собрали необходимое количество подписей, рассматриваются депутатским корпусом, и он уже выносит решение: да, нет - то есть, принять к исполнению или отклонить предложение.На состоявшемся "круглом столе" по проблемам утилизации бытовых отходов в Запорожье, который организовало Агентство регионального развития, рассматривался и этот вопрос - про мусороперерабатывающий завод.Выступала на круглом столе- и все согласились, что требование е е имеет основания. Что-то надо делать, но как и чего это будет стоить?Вслед за Светланой выступил- специалист в этом вопросе, к тому же, он два года жил в Германии и досконально изучил тему - а как у них? Короче, Антон сказал, что вс е можно сделать - в том числе и мусороперерабатывающий завод построить. Но при этом надо иметь в виду, что строительство такого завода потребует огромных инвестиций. Есть ли они? Найдутся ли такие инвесторы? Большой вопрос.высказался по этой теме. Первый его постулат - городская власть прислушивается и принимает все предложения горожан. Но следующий этап - насколько они обоснованны? Тут надо и думать, и семь раз отмерить - прежде чем отрезать. Проще всего было бы в ответ на электронную петицию сказать и пообещать - да, конечно, построим этот мусороперерабатывающий завод! А потом плавно об этом обещании забыть или просто развести руками - мол, не получилось.Но Владимир Волобуев считает по-другому - прежде чем делать какой-то шаг, тем более, в таком важном вопросе, нужно вс е хорошо взвесить, вс е просчитать, а потом уж давать ответ: да или нет. Во-первых, если отталкиваться от петиции, решит ли проблему мусора в посадках возле города строительство мусороперерабатывающего завода? Нет - народ наш привык втихаря, собрав мусор в пакеты, выбрасывать его в посадки. Во-вторых, завод будет работать в пределах города? Ну, да. Значит, будет дымить и портить атмосферу. В-третьих, даже после сжигания мусора на заводе остается от него 10 процентов, которые нужно где-то складировать. В-четвертых, заводу нужно будет энергопитание - значит, строить его надо вблизи жилых массивов. В-пятых... а также в-шестых, седьмых, десятых... понадобятся колоссальные средства на строительство такого завода. Найдется ли на это инвестор? Ведь ему потом ещ е и прибыль нужна - это, пожалуй, самый главный вопрос.Фото и видео: Дмитрий Шилин