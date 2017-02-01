В Запорожье за довольно короткий промежуток времени произошло несколько краж машин. Причем, пропадали только старенький "Жигули".
Подозреваемого угонщика сотрудникам полиции удалось задержать на "горячем".
Как сообщает ОК ГУНП в Запорожской области, в этот раз автовор позарился на "копейку", стоящую возле рынка. Он воспользовался моментом, когда ее владелец загрузил в багажник купленный велосипед и отошел. Именно в этот момент он и угнал машину.
Пострадавший обратился за помощью в полицию и уже через час угонщика задержали. Правоохранители выяснили, что у подозреваемого уже были проблемы с законом. Он провел за решеткой 15 лет. В этот раз мужчина решил "подзаработать" на автомобилях, которые проще всего было угнать - старые "Жигули". Чаще всего именно на таких авто не было сигнализаций, а их двери было очень легко открыть.
Сейчас подозреваемый задержан. Полицейские проводят расследование и проверяют причастность любителя стареньких машин к совершению подобных преступлений.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье накрыли гараж автоугонщиков.
Читайте также: Угнанный микроавтобус попал прямо в руки запорожским полицейским.
Подозреваемого угонщика сотрудникам полиции удалось задержать на "горячем".
Как сообщает ОК ГУНП в Запорожской области, в этот раз автовор позарился на "копейку", стоящую возле рынка. Он воспользовался моментом, когда ее владелец загрузил в багажник купленный велосипед и отошел. Именно в этот момент он и угнал машину.
Пострадавший обратился за помощью в полицию и уже через час угонщика задержали. Правоохранители выяснили, что у подозреваемого уже были проблемы с законом. Он провел за решеткой 15 лет. В этот раз мужчина решил "подзаработать" на автомобилях, которые проще всего было угнать - старые "Жигули". Чаще всего именно на таких авто не было сигнализаций, а их двери было очень легко открыть.
Сейчас подозреваемый задержан. Полицейские проводят расследование и проверяют причастность любителя стареньких машин к совершению подобных преступлений.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье накрыли гараж автоугонщиков.
Читайте также: Угнанный микроавтобус попал прямо в руки запорожским полицейским.
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