В Бердянске 74-летний мужчина лишился телефона в аптеке.
Пенсионер зашел купить настойку "Боярышника", у него в руках был мобильный телефон, который он положил на прилавок.
Как сообщает Бердянский отдел полиции, мужчина не помнит, забыл ли он телефон или его кто-то украл. Но найти свой гаджет он не смог, поэтому обратился к правоохранителям.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье пьяный водитель на легковушке чуть не влетел в роддом.
Читайте также: В Запорожье женщина выбросилась из окна многоэтажки.
Пенсионер зашел купить настойку "Боярышника", у него в руках был мобильный телефон, который он положил на прилавок.
Как сообщает Бердянский отдел полиции, мужчина не помнит, забыл ли он телефон или его кто-то украл. Но найти свой гаджет он не смог, поэтому обратился к правоохранителям.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье пьяный водитель на легковушке чуть не влетел в роддом.
Читайте также: В Запорожье женщина выбросилась из окна многоэтажки.
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