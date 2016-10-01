В Бердянске воры позарились на магазин "1001 мелочь".
Ночью неизвестные взломали двери магазина и проникли во внутрь. По видимому, грабители брали все, что видели. Как сообщает полиция Бердянска в соцсети, из магазина исчезли 230 пальчиковых батареек, четыре термоса, два электрочайника, 30 пар чулков, четыре сковородки, МР3-плеер и масляный радиатор.
Сотрудники полиции принимают необходимые меры для поисков злоумышленников, а граждан просят сообщать, если кому-то будут предлагать купить что-то из украденных вещей.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье бывший осужденный совершил новое преступление.
Читайте также: В Запорожье грабитель прятался от полиции в своей квартире.
Ночью неизвестные взломали двери магазина и проникли во внутрь. По видимому, грабители брали все, что видели. Как сообщает полиция Бердянска в соцсети, из магазина исчезли 230 пальчиковых батареек, четыре термоса, два электрочайника, 30 пар чулков, четыре сковородки, МР3-плеер и масляный радиатор.
Сотрудники полиции принимают необходимые меры для поисков злоумышленников, а граждан просят сообщать, если кому-то будут предлагать купить что-то из украденных вещей.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье бывший осужденный совершил новое преступление.
Читайте также: В Запорожье грабитель прятался от полиции в своей квартире.
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