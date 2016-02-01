В ходе городских консультаций, которые проводятся каждый третий четверг месяца в ДК " Орбита " , запорожцы-льготники могут получить бесплатную правовую помощь. Сегодня, 16 февраля, в ДК " Орбита " состоялись очередные городские консультативно-правовые встречи, которые стали вторыми в 2017 году.Специалисты различных отраслей права предоставляли консультации горожанам, которых интересовали вопросы льгот и социальной защиты, пенсионного обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, наследственного, гражданского, трудового, земельного законодательства и другие.В этот раз за юридической помощью обратились тринадцать запорожцев. На вопросы горожан отвечали представители ГУ Пенсионного фонда в Запорожской области, специалисты юридического отдела исполкома городского совета, управления по вопросам земельных отношений городского совета, управления труда и социальной защиты населения городского совета по Коммунарскому району и так далее.Для удобства запорожцев-льготников бесплатные районные консультативно-правовые встречи также сегодня прошли во всех районах города, сообщает сайт мэрии.