В Бердянске трехлетний ребенок попал в больницу с отравлением.
По предварительной информации, мальчик выпил средство для чистки ковров. Медики оказали ребенку необходимую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает полиция Бердянска в соцсети.
Как писала "Индустриалка", в Запорожском районе ребенок съел химическое вещество.
Читайте также: В Запорожской области жестоко избили парня.
По предварительной информации, мальчик выпил средство для чистки ковров. Медики оказали ребенку необходимую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает полиция Бердянска в соцсети.
Как писала "Индустриалка", в Запорожском районе ребенок съел химическое вещество.
Читайте также: В Запорожской области жестоко избили парня.
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