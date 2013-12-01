Сегодня, 16 февраля, был обнаружен порыв трубы на циркуляционном трубопроводе тепловых сетей надземной прокладки диаметром 40 мм по ул. Исторической 38а, в Заводском районе.
После получения информации об аварии специалисты филиала концерна "Городские тепловые сети" по Заводскому району оперативно ликвидировали порыв на трубопроводе. Также была восставлена тепловая изоляция участка трубопровода горячего водоснабжения диаметром 273мм – 20 метров, и трубопровода циркуляции диаметром 40 мм – 6 метров, сообщает сайт мэрии.
После получения информации об аварии специалисты филиала концерна "Городские тепловые сети" по Заводскому району оперативно ликвидировали порыв на трубопроводе. Также была восставлена тепловая изоляция участка трубопровода горячего водоснабжения диаметром 273мм – 20 метров, и трубопровода циркуляции диаметром 40 мм – 6 метров, сообщает сайт мэрии.
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