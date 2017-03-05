16 февраля энергоблок №3 Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы и выведен в плановый средний ремонт.
Как писала "Индустриалка", продолжительность ремонта составит 270 суток. Это заключительный перед продлением срока эксплуатации (ПСЭ) средний ремонт энергоблока № 3.
В период ремонта запланировано выполнить следующие основные регламентные работы:
- средний ремонт реакторной установки с полной выгрузкой активной зоны;
- капитальный ремонт парогенератора № 1;
- капитальный ремонт главных циркуляционных насосов №№3,4, включая ремонт электродвигателей;
- контрольно-профилактические работы на системе предварительного натяжения защитной оболочки (СПЗО);
- средний ремонт турбины паровой;
- ремонт тепломеханического оборудования турбинного отделения;
- средний ремонт технологически взаимосвязанного оборудования – турбогенератор - возбудитель - выключатель и текущий ремонт токопровода;
- текущий ремонт фаз "А", "В", "С" блочного трансформатора Т-3.
Кроме того, запланировано выполнить следующие сверхрегламентные работы:
- замена автономных кондиционеров на кондиционеры, квалифицированные на "жесткие" условия и сейсмические воздействия;
- капитальный ремонт тепломеханического оборудования дизельгенератора резервной дизельной электростанции (РДЭС);
- замена щитов постоянного тока системы безопасности (СБ)-1,2,3;
- замена аппаратов бесперебойного питания (АБП) СБ-1,2,3;
- приведение кабельного хозяйства в соответствие с требованиями норм и правил по пожарной безопасности;
- работы, предусмотренные "Детализированным план-графиком подготовки энергоблока №3 ОП ЗАЭС к продлению эксплуатации в сверхпроектный срок".
Подготовка энергоблока №3 к долгосрочной эксплуатации осуществляется в соответствии с "Программой подготовки энергоблока №3 ОП ЗАЕС к эксплуатации в сверхпроектный срок" и "Планом лицензирования энергоблока №3 ОП "Запорожская АЭС" для продления эксплуатации в сверхпроектный срок" 03.ОК.ПН.05-15.
Основной задачей для коллектива Запорожской АЭС является обеспечение высокого качества проведения ремонтных работ для дальнейшего успешного продления срока эксплуатации и безопасной и надежной работы третьего энергоблока.
Строительство энергоблока № 3 ЗАЭС было начато в апреле 1982 года. Включение в сеть состоялось 10 декабря 1986 года. Проектный срок окончания эксплуатации энергоблока № 3 – 05.03.2017 г.
За время эксплуатации блок № 3 выработал 189,5 млрд кВтч электроэнергии, сообщает информационный центр "ОП ЗАЭС".
Как писала "Индустриалка", продолжительность ремонта составит 270 суток. Это заключительный перед продлением срока эксплуатации (ПСЭ) средний ремонт энергоблока № 3.
В период ремонта запланировано выполнить следующие основные регламентные работы:
- средний ремонт реакторной установки с полной выгрузкой активной зоны;
- капитальный ремонт парогенератора № 1;
- капитальный ремонт главных циркуляционных насосов №№3,4, включая ремонт электродвигателей;
- контрольно-профилактические работы на системе предварительного натяжения защитной оболочки (СПЗО);
- средний ремонт турбины паровой;
- ремонт тепломеханического оборудования турбинного отделения;
- средний ремонт технологически взаимосвязанного оборудования – турбогенератор - возбудитель - выключатель и текущий ремонт токопровода;
- текущий ремонт фаз "А", "В", "С" блочного трансформатора Т-3.
Кроме того, запланировано выполнить следующие сверхрегламентные работы:
- замена автономных кондиционеров на кондиционеры, квалифицированные на "жесткие" условия и сейсмические воздействия;
- капитальный ремонт тепломеханического оборудования дизельгенератора резервной дизельной электростанции (РДЭС);
- замена щитов постоянного тока системы безопасности (СБ)-1,2,3;
- замена аппаратов бесперебойного питания (АБП) СБ-1,2,3;
- приведение кабельного хозяйства в соответствие с требованиями норм и правил по пожарной безопасности;
- работы, предусмотренные "Детализированным план-графиком подготовки энергоблока №3 ОП ЗАЭС к продлению эксплуатации в сверхпроектный срок".
Подготовка энергоблока №3 к долгосрочной эксплуатации осуществляется в соответствии с "Программой подготовки энергоблока №3 ОП ЗАЕС к эксплуатации в сверхпроектный срок" и "Планом лицензирования энергоблока №3 ОП "Запорожская АЭС" для продления эксплуатации в сверхпроектный срок" 03.ОК.ПН.05-15.
Основной задачей для коллектива Запорожской АЭС является обеспечение высокого качества проведения ремонтных работ для дальнейшего успешного продления срока эксплуатации и безопасной и надежной работы третьего энергоблока.
Строительство энергоблока № 3 ЗАЭС было начато в апреле 1982 года. Включение в сеть состоялось 10 декабря 1986 года. Проектный срок окончания эксплуатации энергоблока № 3 – 05.03.2017 г.
За время эксплуатации блок № 3 выработал 189,5 млрд кВтч электроэнергии, сообщает информационный центр "ОП ЗАЭС".
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