Самый веселый вопрос, который обсуждали сегодня на заседании областного студенческого совета в ОГА - "О развитии кавээновского движения в Запорожской области".
Своим любимым делом студентов постарался увлечь ведущий и художественный руководитель Открытой Запорожской лиги КВН, художественный руководитель творческого объединения "Transit production" Игорь Литвиненко.
- В Запорожье наконец откроется "Лига смеха", - сообщил Игорь Вячеславович. - Использование бренда КВН в телевизионном формате в Украине, к сожалению, невозможно. Это связано с напряженными отношениями с нашим соседом. У нас пытаются идти своим путем. И "Лига смеха" - это тот формат, который похож, и в то же время отличается от КВН, более живой, развивается своим интересным путем. Приглашаем студентов и на "Лигу смеха", и на КВН! А уж в качестве участников или зрителей — в любом случае человек останется в выигрыше, вне зависимости, с какой стороны сцены он находится.
На заседании также обсуждали внесение изменений в состав областного студсовета, план мероприятий на первое полугодие (областной студсовет заседает раз в квартал), национально-патриотическое воспитание и другие вопросы — всего десять.
"Индустриалка" поинтересовалась — а что сейчас больше всего волнует студентов?
- Наверное, стипендия, причем студентов не только нашего вуза, - считает первокурсник, участник студсовета Бердянского государственного педагогического университета Виктор Якименко. - Стипендия для базовых специальностей составляла 900 грн. в месяц, повышенная - около 1200 грн., а сейчас, соответственно - 1100 грн. и 1600 грн. Но раньше ее получали 70 процентов бюджетников. А после повышения — 40 процентов бюджетников. Очень большая конкуренция на получение стипендии. А в личном плане особых проблем нет, все отлично, учиться нравится.
- Областной студсовет запустил группу Вконтакте, где студенты могут задавать вопросы, а мы будем анализировать и отвечать, и уже возник вопрос по пересчету стипендий, - сообщила "Индустриалке" одна из организаторов заседания, главный специалист управления молодежи и спорта ОГА Инна Кыннык. - Их повысили, но некоторым студентам не пересчитали, будем разбираться.
- Стипендии и трудоустройство, причем не только выпускников, - обозначила волнующие молодежь вопросы глава областного студсовета, глава студсовета Классического приватного университета Татьяна Баранова. - Стипендии повысили, а их количество сократили - поэтому для студентов актуальны поиски подработки, зачастую в ущерб учебе.
Еще Татьяна Баранова сообщила, что в апреле планируют провести традиционный студенческий форум с тренингами для активных студентов.
- А в мае хотим присоединиться к трудовой молодежи, - добавляет Татьяна. - А именно - к мероприятию "Світ трудової молоді”.
- Фестиваль "Світ трудової молоді” проходит по инициативе трудовой молодежи различных отраслей, - отметил "Индустриалке" член областного студсовета, председатель молодежной организации ПАО "Запорожсталь" Сергей Ильченко. - Фестиваль проходил в разных местах, количество участников из года в год увеличивается. Он состоится в четвертый раз, и мы впервые планируем привлечь глав студсоветов, чтобы они увидели, чем живет трудовая молодежь.
Что касается заседания областного студсовета, то рано или поздно каждый студент становится специалистом и приходит на предприятие или в бизнес. Хотелось бы знать о проблемах студенчества на первоначальном этапе, поучаствовать в их решении и еще раз показать, что у нас в области есть дружба, понимание и взаимная поддержка между студентами, работодателями, в том числе трудовой молодежи, это очень крепка связка.
- Один из интересных вопросов — мы разработали пилотный проект "Стратегический ресурс", который предусматривает стажировку студентов в органах местного самоуправления, хотим запустить его среди студентов вузов III-IV уровня аккредитацией, - сообщила Инна Кыннык. - Желающие заполнят анкету, мы проведем собеседование и студенты будут стажироваться в департаментах ОГА, связанных с социальной сферой.
Фото автора
Своим любимым делом студентов постарался увлечь ведущий и художественный руководитель Открытой Запорожской лиги КВН, художественный руководитель творческого объединения "Transit production" Игорь Литвиненко.
- В Запорожье наконец откроется "Лига смеха", - сообщил Игорь Вячеславович. - Использование бренда КВН в телевизионном формате в Украине, к сожалению, невозможно. Это связано с напряженными отношениями с нашим соседом. У нас пытаются идти своим путем. И "Лига смеха" - это тот формат, который похож, и в то же время отличается от КВН, более живой, развивается своим интересным путем. Приглашаем студентов и на "Лигу смеха", и на КВН! А уж в качестве участников или зрителей — в любом случае человек останется в выигрыше, вне зависимости, с какой стороны сцены он находится.
На заседании также обсуждали внесение изменений в состав областного студсовета, план мероприятий на первое полугодие (областной студсовет заседает раз в квартал), национально-патриотическое воспитание и другие вопросы — всего десять.
"Индустриалка" поинтересовалась — а что сейчас больше всего волнует студентов?
- Наверное, стипендия, причем студентов не только нашего вуза, - считает первокурсник, участник студсовета Бердянского государственного педагогического университета Виктор Якименко. - Стипендия для базовых специальностей составляла 900 грн. в месяц, повышенная - около 1200 грн., а сейчас, соответственно - 1100 грн. и 1600 грн. Но раньше ее получали 70 процентов бюджетников. А после повышения — 40 процентов бюджетников. Очень большая конкуренция на получение стипендии. А в личном плане особых проблем нет, все отлично, учиться нравится.
- Областной студсовет запустил группу Вконтакте, где студенты могут задавать вопросы, а мы будем анализировать и отвечать, и уже возник вопрос по пересчету стипендий, - сообщила "Индустриалке" одна из организаторов заседания, главный специалист управления молодежи и спорта ОГА Инна Кыннык. - Их повысили, но некоторым студентам не пересчитали, будем разбираться.
- Стипендии и трудоустройство, причем не только выпускников, - обозначила волнующие молодежь вопросы глава областного студсовета, глава студсовета Классического приватного университета Татьяна Баранова. - Стипендии повысили, а их количество сократили - поэтому для студентов актуальны поиски подработки, зачастую в ущерб учебе.
Еще Татьяна Баранова сообщила, что в апреле планируют провести традиционный студенческий форум с тренингами для активных студентов.
- А в мае хотим присоединиться к трудовой молодежи, - добавляет Татьяна. - А именно - к мероприятию "Світ трудової молоді”.
- Фестиваль "Світ трудової молоді” проходит по инициативе трудовой молодежи различных отраслей, - отметил "Индустриалке" член областного студсовета, председатель молодежной организации ПАО "Запорожсталь" Сергей Ильченко. - Фестиваль проходил в разных местах, количество участников из года в год увеличивается. Он состоится в четвертый раз, и мы впервые планируем привлечь глав студсоветов, чтобы они увидели, чем живет трудовая молодежь.
Что касается заседания областного студсовета, то рано или поздно каждый студент становится специалистом и приходит на предприятие или в бизнес. Хотелось бы знать о проблемах студенчества на первоначальном этапе, поучаствовать в их решении и еще раз показать, что у нас в области есть дружба, понимание и взаимная поддержка между студентами, работодателями, в том числе трудовой молодежи, это очень крепка связка.
- Один из интересных вопросов — мы разработали пилотный проект "Стратегический ресурс", который предусматривает стажировку студентов в органах местного самоуправления, хотим запустить его среди студентов вузов III-IV уровня аккредитацией, - сообщила Инна Кыннык. - Желающие заполнят анкету, мы проведем собеседование и студенты будут стажироваться в департаментах ОГА, связанных с социальной сферой.
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