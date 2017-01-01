В Запорожской областной универсальной научной библиотеке пройдет бесплатный тренинг по тайм-менеджменту, который проведет психолог Татьяна Жадан.
Это занятие будет особенно полезно для активных, желающих все успевать людей, которые в силу своей занятости не всегда могут четко распланировать драгоценное время.
- Если человек страдает от неорганизованности, то страдают и его дела, - отметила Татьяна Жадан. - Во время тренинга я предоставлю несколько методик, которые помогут распланировать свое время таким образом, чтобы для каждого дела был отведен свой час, образно говоря.
Правда, для того, чтобы следовать моим рекомендациям по рациональному использованию времени, нужно быть ответственным и целеустремленным человеком, а именно такие и добиваются, поставленных целей. В завершении тренинга каждый сможет примерить мои рекомендации на собственную ситуацию и задать интересующие вопросы.
Тренинг состоится 21 февраля в 17.00 на пятом этаже Запорожской областной библиотеке. Тел. для записи: 787-53-46.
Как писала "Индустриалка", Запорожцев приглашают в бесплатное путешествие по замкам Баварии
Это занятие будет особенно полезно для активных, желающих все успевать людей, которые в силу своей занятости не всегда могут четко распланировать драгоценное время.
- Если человек страдает от неорганизованности, то страдают и его дела, - отметила Татьяна Жадан. - Во время тренинга я предоставлю несколько методик, которые помогут распланировать свое время таким образом, чтобы для каждого дела был отведен свой час, образно говоря.
Правда, для того, чтобы следовать моим рекомендациям по рациональному использованию времени, нужно быть ответственным и целеустремленным человеком, а именно такие и добиваются, поставленных целей. В завершении тренинга каждый сможет примерить мои рекомендации на собственную ситуацию и задать интересующие вопросы.
Тренинг состоится 21 февраля в 17.00 на пятом этаже Запорожской областной библиотеке. Тел. для записи: 787-53-46.
Как писала "Индустриалка", Запорожцев приглашают в бесплатное путешествие по замкам Баварии
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