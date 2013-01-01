Городской голова Запорожья Владимир Буряк подписал распоряжение о созыве сессии Запорожского горсовета.
Заседание пройдет 28 февраля в 11.00.
В повестке дня сессии - более 20-ти вопросов, в частности, о внесении изменений в ряд городских программ. Также депутаты планируют рассмотреть дополнительные вопросы, среди которых петиции, набравшие 750 подписей горожан.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье уберут маршрутки.
Читайте также: Важные для города вопросы обсудят с запорожцами.
Заседание пройдет 28 февраля в 11.00.
В повестке дня сессии - более 20-ти вопросов, в частности, о внесении изменений в ряд городских программ. Также депутаты планируют рассмотреть дополнительные вопросы, среди которых петиции, набравшие 750 подписей горожан.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье уберут маршрутки.
Читайте также: Важные для города вопросы обсудят с запорожцами.
- Просмотров: 221
Похожие новости