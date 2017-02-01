Трагедия произошла в Бердянске - поезд сбил 25-летнюю девушку.
Сегодня утром возле ж/д путей в районе перегона "ст. Берда-Бердянск" нашли труп девушки. По предварительной информации, погибшая шла в наушниках и шапке, возможно, не слышала поезд. Правоохранители также установили, какой локомотив ее сбил.
Сейчас продолжается проверка, устанавливаются подробности происшедшего. Полицейские также выясняют, мог ли машинист остановить поезд, чтобы избежать трагедию.
Сведения о событии внесены в ЕРДР, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в центре Запорожья машина сбила девушку.
Читайте также: В Запорожье пьяный водитель на легковушке чуть не влетел в роддом.
Сегодня утром возле ж/д путей в районе перегона "ст. Берда-Бердянск" нашли труп девушки. По предварительной информации, погибшая шла в наушниках и шапке, возможно, не слышала поезд. Правоохранители также установили, какой локомотив ее сбил.
Сейчас продолжается проверка, устанавливаются подробности происшедшего. Полицейские также выясняют, мог ли машинист остановить поезд, чтобы избежать трагедию.
Сведения о событии внесены в ЕРДР, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в центре Запорожья машина сбила девушку.
Читайте также: В Запорожье пьяный водитель на легковушке чуть не влетел в роддом.
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