300 учеников профессионально-технических учебных заведений, промышленных предприятий и общественных организаций города собрались в киноконцертном зале им. Довженко, чтобы отпраздновать День влюбленных.
Управление по работе с молодежью и семьей департамента спорта, семьи и молодежи Запорожского городского совета подготовило для запорожских студентов и молодых активистов увлекательную программу под названием "Запорожская вечеринка для влюбленных сердец". Гости праздника могли поучаствовать в интерактивных конкурсах и развлекательных локациях. Для желающих сделать фото на память была организована тематическая фотозона.
Настоящим подарком для запорожских студентов стал показ мюзикла "Ла-ла-лэнд", который претендует на 14 номинаций премии "Оскар", сообщает сайт мэрии.
Управление по работе с молодежью и семьей департамента спорта, семьи и молодежи Запорожского городского совета подготовило для запорожских студентов и молодых активистов увлекательную программу под названием "Запорожская вечеринка для влюбленных сердец". Гости праздника могли поучаствовать в интерактивных конкурсах и развлекательных локациях. Для желающих сделать фото на память была организована тематическая фотозона.
Настоящим подарком для запорожских студентов стал показ мюзикла "Ла-ла-лэнд", который претендует на 14 номинаций премии "Оскар", сообщает сайт мэрии.
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