Управление по работе с молодежью и семьей департамента спорта, семьи и молодежи Запорожского городского совета подготовило для запорожских студентов и молодых активистов увлекательную программу под названием " Запорожская вечеринка для влюбленных сердец " . Гости праздника могли поучаствовать в интерактивных конкурсах и развлекательных локациях. Для желающих сделать фото на память была организована тематическая фотозона.Настоящим подарком для запорожских студентов стал показ мюзикла " Ла-ла-лэнд " , который претендует на 14 номинаций премии " Оскар " , сообщает сайт мэрии.