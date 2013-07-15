Работники библиотеки для взрослого населения №8 подготовили слайд-вечер "Тайна украинского герба".
Участники мероприятия познакомятся с историей происхождения украинского герба, историческими личностями и литературными произведениями, посвященными становлению Украинского государства. Уникальные факты, связанные с украинской символикой, представит почетный гость вечера - профессор, доктор исторических наук Георгий Шаповалов. Мероприятие будет сопровождаться слайд-презентацией.
Слайд-вечер состоится завтра, 17 февраля, в 13:30 в школе-интернате "Козацький ліцей" (ул. Счастливая, 2), сообщает сайт мэрии.
Участники мероприятия познакомятся с историей происхождения украинского герба, историческими личностями и литературными произведениями, посвященными становлению Украинского государства. Уникальные факты, связанные с украинской символикой, представит почетный гость вечера - профессор, доктор исторических наук Георгий Шаповалов. Мероприятие будет сопровождаться слайд-презентацией.
Слайд-вечер состоится завтра, 17 февраля, в 13:30 в школе-интернате "Козацький ліцей" (ул. Счастливая, 2), сообщает сайт мэрии.
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