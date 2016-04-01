В круглом столе по проблемам утилизации бытовых отходов в Запорожье, организованном Агентством региональных инициатив, приняли участие представители городской власти, предприятия "Умвельт Запорожье" и общественности
Как горожане оценивают работу власти по поддержанию чистоты во дворах? Прежде всего по состоянию площадок, где стоят мусорные контейнеры — если они вовремя освобождаются от мусора, если на самой площадке чистота, значит, все в порядке.
В Запорожье вывоз мусора на полигон твердых бытовых отходов осуществляет предприятие "Умвельт Запорожье". Раньше, десятки лет, получалось так, что уедет машина, забравшая мусор, а вокруг контейнеров на площадке валяются его остатки. Почему так получалось — да просто все кивали друг на друга. По распоряжению городского головы Владимира Буряка, наконец-то, разобрались с этой неувязкой — даже проблемой ее не назовешь. Все, оказывается, очень просто - "Умвельт Запорожье" вывозит мусор, а уборка территории, в том числе и площадок с мусорными контейнерами — обязанность дворников коммунального предприятия "Титан".
В планах сотрудничества предприятия "Умвельт Запорожье" с городской властью — установка новых контейнеров, благоустройство контейнерных площадок. Но и сами жители должны относиться к проводимой в этом направлении работе ну хотя бы с уважением. Большинство так и относятся. Но есть и несознательные граждане, даже вандалы, иначе их и не назовешь - участились случаи поджога и воровства баков. Ущерб от таких действий составляет десятки тысяч гривен, и каждую неделю предприятию приходится ремонтировать и устанавливать полсотни новых контейнеров — об этом говорил директор ООО "Умвельт Запорожье" Антон Крайнюк.
Культура обращения с твердыми бытовыми отходами — отдельная, как говорится, песня. Предприятие устанавливало во дворах специальные контейнеры, куда можно было отдельно выбрасывать стекло, пластик, картон. Но народ у нас к этому, можно сказать, еще не привык, но постепенно привыкал. Контейнеры наполнялись отсортированными отходами.
Но тут правительство "помогло" - отменило лицензирование на такой вид деятельности, как собирание отсортированных отходов. То есть после этой отмены любой человек мог собрать стекло, картон или пластик и сдать его на пункт приема вторсырья. Таким образом у предприятия "Умвельт Запорожье" появилась куча "помощников" - темных личностей, которые по утрам выгребали все содержимое из специальных контейнеров, а предприятию оставались одни лишь "фантики" - об этом на круглом столе рассказал генеральный директор ООО "Умвельт Запорожье" Игорь Бурчак.
Участники круглого стола сошлись во мнении, что нужно приучать население к цивилизованному сбору отходов, то есть к их сортировке.
- Первое, что необходимо делать – провести работу с населением по раздельному сбору мусора. Во всех развитых странах принято раздельно выбрасывать в баки бумагу, стекло, бытовые отходы. В департаменте инфраструктуры и благоустройства городского совета намечено проведение обучающих семинаров по раздельному сбору мусора. В целом в городе ситуация по организации вывоза мусора контролируемая, проблем нет, - отметил заместитель городского головы Владимир Волобуев.
А представительница общественности, член наблюдательного совета Let's do it Ukraine Анна Радченко в своем выступлении подчеркнула, что культуру обращения с твердыми бытовыми отходами нужно прививать с детства. В Украине, сообщила она, запланирована реализация спецпроекта, которым будут охвачены порядка 500 школ - это 100 тысяч учеников. Проект планируют внедрить и в Запорожье.
И, наконец, еще одна важная проблема, на которую местная городская власть практически никак не может повлиять, это результат работы нашего правительства — все дорожает с каждым днем, тарифы повышаются на все. Можно сказать, растут, как на дрожжах. И в этом плане предприятие "Умвельт Запорожье" не станет исключением, хоть и работает с минимальной рентабельностью — в пять процентов. Рентабельность эту ограничивает городская власть, без ее одобрения тарифы на вывоз мусора не утверждаются.
Но как любое транспортное предприятие "Умвельт Запорожье" должно закупать горюче-смазочные материалы, запчасти для ремонта автопарка, платить людям зарплату, а минимальная повысилась фактически в два раза, оплачивать коммунальные услуги, платить экологический налог, который также повышен на уровне государства — все это составляющие тарифа. И его неизбежное повышение на совести государства, город здесь не при чем, он, как может, и так сдерживает рост тарифов. Последнее повышение тарифа на предприятии было два года назад. На сегодня в месяц услуга по вывозу мусора составляет менее 8 гривен с человека. Для сравнения - в Мелитополе тариф на вывоз мусора в два раза выше.
Таким образом, предприятием "Умвельт Запорожье" рассматривается вопрос повышения стоимости услуги по вывозу мусора. Но окончательное решение все же будет принимать исполком Запорожского городского совета.
ВИДЕО
Генеральный директор ООО "Умвельт Запорожье" Игорь Бурчак рассказывает, как правительство "помогло" с раздельным сбором мусора
Директор ООО "Умвельт Запорожье" Антон Крайнюк рассказывает, из каких расходов предприятия складывается тариф на вывоз мусора
Фото и видео: Дмитрий Шилин
Как горожане оценивают работу власти по поддержанию чистоты во дворах? Прежде всего по состоянию площадок, где стоят мусорные контейнеры — если они вовремя освобождаются от мусора, если на самой площадке чистота, значит, все в порядке.
В Запорожье вывоз мусора на полигон твердых бытовых отходов осуществляет предприятие "Умвельт Запорожье". Раньше, десятки лет, получалось так, что уедет машина, забравшая мусор, а вокруг контейнеров на площадке валяются его остатки. Почему так получалось — да просто все кивали друг на друга. По распоряжению городского головы Владимира Буряка, наконец-то, разобрались с этой неувязкой — даже проблемой ее не назовешь. Все, оказывается, очень просто - "Умвельт Запорожье" вывозит мусор, а уборка территории, в том числе и площадок с мусорными контейнерами — обязанность дворников коммунального предприятия "Титан".
В планах сотрудничества предприятия "Умвельт Запорожье" с городской властью — установка новых контейнеров, благоустройство контейнерных площадок. Но и сами жители должны относиться к проводимой в этом направлении работе ну хотя бы с уважением. Большинство так и относятся. Но есть и несознательные граждане, даже вандалы, иначе их и не назовешь - участились случаи поджога и воровства баков. Ущерб от таких действий составляет десятки тысяч гривен, и каждую неделю предприятию приходится ремонтировать и устанавливать полсотни новых контейнеров — об этом говорил директор ООО "Умвельт Запорожье" Антон Крайнюк.
Культура обращения с твердыми бытовыми отходами — отдельная, как говорится, песня. Предприятие устанавливало во дворах специальные контейнеры, куда можно было отдельно выбрасывать стекло, пластик, картон. Но народ у нас к этому, можно сказать, еще не привык, но постепенно привыкал. Контейнеры наполнялись отсортированными отходами.
Но тут правительство "помогло" - отменило лицензирование на такой вид деятельности, как собирание отсортированных отходов. То есть после этой отмены любой человек мог собрать стекло, картон или пластик и сдать его на пункт приема вторсырья. Таким образом у предприятия "Умвельт Запорожье" появилась куча "помощников" - темных личностей, которые по утрам выгребали все содержимое из специальных контейнеров, а предприятию оставались одни лишь "фантики" - об этом на круглом столе рассказал генеральный директор ООО "Умвельт Запорожье" Игорь Бурчак.
Участники круглого стола сошлись во мнении, что нужно приучать население к цивилизованному сбору отходов, то есть к их сортировке.
- Первое, что необходимо делать – провести работу с населением по раздельному сбору мусора. Во всех развитых странах принято раздельно выбрасывать в баки бумагу, стекло, бытовые отходы. В департаменте инфраструктуры и благоустройства городского совета намечено проведение обучающих семинаров по раздельному сбору мусора. В целом в городе ситуация по организации вывоза мусора контролируемая, проблем нет, - отметил заместитель городского головы Владимир Волобуев.
А представительница общественности, член наблюдательного совета Let's do it Ukraine Анна Радченко в своем выступлении подчеркнула, что культуру обращения с твердыми бытовыми отходами нужно прививать с детства. В Украине, сообщила она, запланирована реализация спецпроекта, которым будут охвачены порядка 500 школ - это 100 тысяч учеников. Проект планируют внедрить и в Запорожье.
И, наконец, еще одна важная проблема, на которую местная городская власть практически никак не может повлиять, это результат работы нашего правительства — все дорожает с каждым днем, тарифы повышаются на все. Можно сказать, растут, как на дрожжах. И в этом плане предприятие "Умвельт Запорожье" не станет исключением, хоть и работает с минимальной рентабельностью — в пять процентов. Рентабельность эту ограничивает городская власть, без ее одобрения тарифы на вывоз мусора не утверждаются.
Но как любое транспортное предприятие "Умвельт Запорожье" должно закупать горюче-смазочные материалы, запчасти для ремонта автопарка, платить людям зарплату, а минимальная повысилась фактически в два раза, оплачивать коммунальные услуги, платить экологический налог, который также повышен на уровне государства — все это составляющие тарифа. И его неизбежное повышение на совести государства, город здесь не при чем, он, как может, и так сдерживает рост тарифов. Последнее повышение тарифа на предприятии было два года назад. На сегодня в месяц услуга по вывозу мусора составляет менее 8 гривен с человека. Для сравнения - в Мелитополе тариф на вывоз мусора в два раза выше.
Таким образом, предприятием "Умвельт Запорожье" рассматривается вопрос повышения стоимости услуги по вывозу мусора. Но окончательное решение все же будет принимать исполком Запорожского городского совета.
ВИДЕО
Генеральный директор ООО "Умвельт Запорожье" Игорь Бурчак рассказывает, как правительство "помогло" с раздельным сбором мусора
Директор ООО "Умвельт Запорожье" Антон Крайнюк рассказывает, из каких расходов предприятия складывается тариф на вывоз мусора
Фото и видео: Дмитрий Шилин
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