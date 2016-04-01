Как горожане оценивают работу власти по поддержанию чистоты во дворах? Прежде всего по состоянию площадок, где стоят мусорные контейнеры — если они вовремя освобождаются от мусора, если на самой площадке чистота, значит, все в порядке.В Запорожье вывоз мусора на полигон твердых бытовых отходов осуществляет предприятие " Умвельт Запорожье " . Раньше, десятки лет, получалось так, что уедет машина, забравшая мусор, а вокруг контейнеров на площадке валяются его остатки. Почему так получалось — да просто все кивали друг на друга. По распоряжению городского головы Владимира Буряка, наконец-то, разобрались с этой неувязкой — даже проблемой е е не назовешь. Все, оказывается, очень просто - " Умвельт Запорожье " вывозит мусор, а уборка территории, в том числе и площадок с мусорными контейнерами — обязанность дворников коммунального предприятия " Титан " .В планах сотрудничества предприятия " Умвельт Запорожье " с городской властью — установка новых контейнеров, благоустройство контейнерных площадок. Но и сами жители должны относиться к проводимой в этом направлении работе ну хотя бы с уважением. Большинство так и относятся. Но есть и несознательные граждане, даже вандалы, иначе их и не назовешь - участились случаи поджога и воровства баков. Ущерб от таких действий составляет десятки тысяч гривен, и каждую неделю предприятию приходится ремонтировать и устанавливать полсотни новых контейнеров — об этом говорилКультура обращения с твердыми бытовыми отходами — отдельная, как говорится, песня. Предприятие устанавливало во дворах специальные контейнеры, куда можно было отдельно выбрасывать стекло, пластик, картон. Но народ у нас к этому, можно сказать, еще не привык, но постепенно привыкал. Контейнеры наполнялись отсортированными отходами.Но тут правительство " помогло " - отменило лицензирование на такой вид деятельности, как собирание отсортированных отходов. То есть после этой отмены любой человек мог собрать стекло, картон или пластик и сдать его на пункт приема вторсырья. Таким образом у предприятия " Умвельт Запорожье " появилась куча " помощников " - т е мных личностей, которые по утрам выгребали все содержимое из специальных контейнеров, а предприятию оставались одни лишь " фантики " - об этом на круглом столе рассказалУчастники круглого стола сошлись во мнении, что нужно приучать население к цивилизованному сбору отходов, то есть к их сортировке.- Первое, что необходимо делать – провести работу с населением по раздельному сбору мусора. Во всех развитых странах принято раздельно выбрасывать в баки бумагу, стекло, бытовые отходы. В департаменте инфраструктуры и благоустройства городского совета намечено проведение обучающих семинаров по раздельному сбору мусора. В целом в городе ситуация по организации вывоза мусора контролируемая, проблем нет, - отметилА представительница общественности,в своем выступлении подчеркнула, что культуру обращения с твердыми бытовыми отходами нужно прививать с детства. В Украине, сообщила она, запланирована реализация спецпроекта, которым будут охвачены порядка 500 школ - это 100 тысяч учеников. Проект планируют внедрить и в Запорожье.И, наконец, еще одна важная проблема, на которую местная городская власть практически никак не может повлиять, это результат работы нашего правительства — все дорожает с каждым днем, тарифы повышаются на вс е . Можно сказать, растут, как на дрожжах. И в этом плане предприятие " Умвельт Запорожье " не станет исключением, хоть и работает с минимальной рентабельностью — в пять процентов. Рентабельность эту ограничивает городская власть, без е е одобрения тарифы на вывоз мусора не утверждаются.Но как любое транспортное предприятие " Умвельт Запорожье " должно закупать горюче-смазочные материалы, запчасти для ремонта автопарка, платить людям зарплату, а минимальная повысилась фактически в два раза, оплачивать коммунальные услуги, платить экологический налог, который также повышен на уровне государства — вс е это составляющие тарифа. И его неизбежное повышение на совести государства, город здесь не при чем, он, как может, и так сдерживает рост тарифов. Последнее повышение тарифа на предприятии было два года назад. На сегодня в месяц услуга по вывозу мусора составляет менее 8 гривен с человека. Для сравнения - в Мелитополе тариф на вывоз мусора в два раза выше.Таким образом, предприятием " Умвельт Запорожье " рассматривается вопрос повышения стоимости услуги по вывозу мусора. Но окончательное решение вс е же будет принимать исполком Запорожского городского совета.ВИДЕОФото и видео: Дмитрий Шилин