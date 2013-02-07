Ответ на вопрос подготовил директор ООО " Юридическое Агентство " Юрэкс "

Полулях Сергей Юрьевич

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Юристы обращают внимание, что действующим законодательством четко предусмотрено, что денежное обязательство должно быть выполнено в гривнях. Если в обязательстве определен денежный эквивалент в иностранной валюте, сумма, подлежащая уплате в гривнях, определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа, если иной порядок ее определения не установлен договором, законом или иным нормативно-правовым актом.Если в договоре предусмотрен иной порядок, и дело, например, о взыскании задолженности по договору находится в суде, именно суду следует выяснить сущность такого определения.На сегодня Верховный суд Украины сделал следующий вывод касательно затрагиваемого нами вопроса. Так, необходимо анализировать порядок исчисления суммы, подлежащей уплате по заключенному сторонами договору. И, конечно же, в каждом конкретном случае выяснять является ли сумма, оплаченная должником, именно суммой полного выполнения обязательства по договору, в котором указан эквивалент суммы договора.Так, например, если мы говорим о договоре купли-продажи, в котором сумма договора указана в денежном эквиваленте в условных единицах, обязательно указывается эквивалент стоимости квартиры в национальной валюте на день заключения договора.При этом, оплата суммы по договору, осуществляемая в национальной валюте, должна соответствовать эквиваленту в условных единицах на дату проведения платежа по официальному курсу валюты, если день платежа не совпадает с днем заключения договора.