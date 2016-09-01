Гороскоп на 20 – 26 февраля.
ОВЕН (21.03-20.04). Вам пригодится умение налаживать контакты и строить взаимоотношения с людьми, даже если ваши взгляды на жизнь не совпадают. Могут поступить предложения, связанные с дополнительным заработком, отнеситесь к ним серьезно. Выходные проведите с близкими людьми.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Инициативу лучше взять в свои руки, быстро принимать решения и доводить начатое до конца. Многое может раздражать и выводить из себя, и совладать с эмоциями будет непросто. Постарайтесь, чтобы от проявления ваших чувств не пострадали близкие люди.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Особых достижений на работе не предвидится, вам предстоит рутина, но хорошо оплачиваемая. Чтобы в доме не сложилась гнетущая обстановка, от вас лично потребуется максимум такта и доброты. В выходные вам удастся решить большую часть накопившихся проблем.
РАК (22.06-23.07). Вы озадачили себя слишком грандиозными планами, может быть, лучше их сократить, объективно оценив свои силы. Ваши критические высказывания могут спровоцировать конфликтную ситуацию, потому следите за своей речью. В выходные прислушайтесь к советам близких.
ЛЕВ (24.07-23.08). Не стоит ожидать, что жизнь покажется полной чашей слишком быстро. Наоборот, у вас будет излишне много работы. Однако не стоит останавливаться. Понадобится помощь окружающих в решении финансовой проблемы. В выходные создайте дома гармоничную атмосферу.
ДЕВА (24.08-23.09). Ваши достижения - это весьма похвально, но пришло время двигаться вперед. Не позволяйте втянуть себя в конфликтную ситуацию на работе. Вспомните о своих родственниках, сейчас неплохое время для примирения и возобновления отношений.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вероятно изменение вашего круга общения. На первом плане для вас окажутся новые люди с другими взглядами на мир. Спокойный тон и сдержанность манер позволят вам избежать раздражения со стороны начальства. В выходные вы можете пострадать от конфликтных ситуаций.
СКОРПИОН (24.10-22.11). В любой ситуации рассчитывайте только на себя. Стоит выделить время для планирования ближайшего будущего, вас могут посетить интересные и перспективные идеи, который вскоре осуществятся. Возможно принятие позитивных решений, которые принесут прибыль.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). У вас будет ровное хорошее настроение, особенно, если вы дадите себе возможность отдохнуть. Плавное течение рабочих дел позволит вам подняться по карьерной лестнице. Дипломатия и такт позволят успешно управляться с текущими проблемами в выходные.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Страх за свое будущее может заставить вас начать строить коварные замыслы. Не стоит поддаваться этому разрушительному желанию. Есть куда более рациональные и честные способы решения проблем. Выходные посвятите исполнению своего желания и отдыху.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Работы будет много, и хотя часть дел удастся переложить на партнеров, основную работу придется делать вам. Желание придираться к окружающим, следует подавить в зародыше, этим вы только испортите отношения с коллегами. В выходные вас порадуют приятные встречи.
РЫБЫ (20.02-20.03). Будьте осторожны на публичных выступлениях. На работе могут повториться не слишком приятные события. Но у вас уже есть опыт, как справляться с этими проблемами. Выходные лучше провести с семьей на природе.
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