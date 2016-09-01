Гороскоп на 20 – 26 февраля.

Вам пригодится умение налаживать контакты и строить взаимоотношения с людьми, даже если ваши взгляды на жизнь не совпадают. Могут поступить предложения, связанные с дополнительным заработком, отнеситесь к ним серьезно. Выходные проведите с близкими людьми.Инициативу лучше взять в свои руки, быстро принимать решения и доводить начатое до конца. Многое может раздражать и выводить из себя, и совладать с эмоциями будет непросто. Постарайтесь, чтобы от проявления ваших чувств не пострадали близкие люди.Особых достижений на работе не предвидится, вам предстоит рутина, но хорошо оплачиваемая. Чтобы в доме не сложилась гнетущая обстановка, от вас лично потребуется максимум такта и доброты. В выходные вам удастся решить большую часть накопившихся проблем.Вы озадачили себя слишком грандиозными планами, может быть, лучше их сократить, объективно оценив свои силы. Ваши критические высказывания могут спровоцировать конфликтную ситуацию, потому следите за своей речью. В выходные прислушайтесь к советам близких.Не стоит ожидать, что жизнь покажется полной чашей слишком быстро. Наоборот, у вас будет излишне много работы. Однако не стоит останавливаться. Понадобится помощь окружающих в решении финансовой проблемы. В выходные создайте дома гармоничную атмосферу.Ваши достижения - это весьма похвально, но пришло время двигаться вперед. Не позволяйте втянуть себя в конфликтную ситуацию на работе. Вспомните о своих родственниках, сейчас неплохое время для примирения и возобновления отношений.Вероятно изменение вашего круга общения. На первом плане для вас окажутся новые люди с другими взглядами на мир. Спокойный тон и сдержанность манер позволят вам избежать раздражения со стороны начальства. В выходные вы можете пострадать от конфликтных ситуаций.В любой ситуации рассчитывайте только на себя. Стоит выделить время для планирования ближайшего будущего, вас могут посетить интересные и перспективные идеи, который вскоре осуществятся. Возможно принятие позитивных решений, которые принесут прибыль.У вас будет ровное хорошее настроение, особенно, если вы дадите себе возможность отдохнуть. Плавное течение рабочих дел позволит вам подняться по карьерной лестнице. Дипломатия и такт позволят успешно управляться с текущими проблемами в выходные.Страх за свое будущее может заставить вас начать строить коварные замыслы. Не стоит поддаваться этому разрушительному желанию. Есть куда более рациональные и честные способы решения проблем. Выходные посвятите исполнению своего желания и отдыху.Работы будет много, и хотя часть дел удастся переложить на партнеров, основную работу придется делать вам. Желание придираться к окружающим, следует подавить в зародыше, этим вы только испортите отношения с коллегами. В выходные вас порадуют приятные встречи.Будьте осторожны на публичных выступлениях. На работе могут повториться не слишком приятные события. Но у вас уже есть опыт, как справляться с этими проблемами. Выходные лучше провести с семьей на природе.