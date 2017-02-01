В Космическом микрорайоне Запорожья женщина выпала из окна и разбилась.
Поздно вечером 30-летняя женщина упала с пятого этажа.
Как сообщил "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пострадавшая получила тяжелые травмы Спасти женщину не удалось - она скончалась в карете "скорой помощи".
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области мужчина пытался повеситься.
Читайте также: В Запорожской области женщина подожгла себя.
Поздно вечером 30-летняя женщина упала с пятого этажа.
Как сообщил "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пострадавшая получила тяжелые травмы Спасти женщину не удалось - она скончалась в карете "скорой помощи".
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области мужчина пытался повеситься.
Читайте также: В Запорожской области женщина подожгла себя.
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