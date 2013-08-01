За последние 10 лет Азовское море море "забрало" в Бердянске, по информации специалистов мэрии, свыше 130 метров пляжа, под угрозой исчезновения грязевые лиманы (озера Долгое и Среднее).
В этом году на мероприятия по охране окружающей среды из городского бюджета планируется выделить полмиллиона гривен. Одной из самых затратных станет разработка проекта берегоукрепительных сооружений на Верховой в районе б/о "Лазурная-2". Она оценивается в 690 тыс. грн, из которых 620 тыс. планируется получить из областного экофонда.
Кроме того, власти намерены вернуться к проекту комплексного берегоукрепления Бердянской косы протяженностью 14,5 км. Проект 2008 года так и не был реализован (кроме нескольких гранитных дамб на самом узком, на тот момент, участке Косы).
По информации заместителя городского головы Оксаны Деевой, найдено взаимопонимание с разработчиком проекта, организация провела новые геодезические исследования, восстановила проект и на ближайшей сессии планируют выделить 141 тыс. на его экспертизу, сообщает ПроБердянск
Фото из Интернета
В этом году на мероприятия по охране окружающей среды из городского бюджета планируется выделить полмиллиона гривен. Одной из самых затратных станет разработка проекта берегоукрепительных сооружений на Верховой в районе б/о "Лазурная-2". Она оценивается в 690 тыс. грн, из которых 620 тыс. планируется получить из областного экофонда.
Кроме того, власти намерены вернуться к проекту комплексного берегоукрепления Бердянской косы протяженностью 14,5 км. Проект 2008 года так и не был реализован (кроме нескольких гранитных дамб на самом узком, на тот момент, участке Косы).
По информации заместителя городского головы Оксаны Деевой, найдено взаимопонимание с разработчиком проекта, организация провела новые геодезические исследования, восстановила проект и на ближайшей сессии планируют выделить 141 тыс. на его экспертизу, сообщает ПроБердянск
Фото из Интернета
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