У запорожца женщина и мужчина украли два телефона прямо из его квартиры.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья, мужчина пригласил к себе в гости двоих знакомых. Они весело проводили время, распивали алкоголь. Вот только гости ушли от запорожца не с пустыми руками. Мужчина с женщиной прихватили два мобильных телефона. Обнаружив пропажу, пострадавший вызвал полицию. Подозреваемых задержали возле дома мужчины. Они выясняли отношения и чуть не подрались.
Патрульные установили, что у подозреваемого мужчины уже были проблемы с законом и он условно-досрочно вышел из мест лишения свободы. Ранее он с помощью утюга требовал деньги у женщины.
Задержанных передали следователям.
Как писала "Индустриалка", гость с Донбасса срывал золото с жительниц Запорожской области.
Читайте также: В Запорожье грабитель прятался от полиции в своей квартире.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья, мужчина пригласил к себе в гости двоих знакомых. Они весело проводили время, распивали алкоголь. Вот только гости ушли от запорожца не с пустыми руками. Мужчина с женщиной прихватили два мобильных телефона. Обнаружив пропажу, пострадавший вызвал полицию. Подозреваемых задержали возле дома мужчины. Они выясняли отношения и чуть не подрались.
Патрульные установили, что у подозреваемого мужчины уже были проблемы с законом и он условно-досрочно вышел из мест лишения свободы. Ранее он с помощью утюга требовал деньги у женщины.
Задержанных передали следователям.
Как писала "Индустриалка", гость с Донбасса срывал золото с жительниц Запорожской области.
Читайте также: В Запорожье грабитель прятался от полиции в своей квартире.
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